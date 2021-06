Ônibus e viaturas são incendiados após morte de traficante em Manaus

Ao menos 14 ônibus e duas viaturas policiais foram incendiadas, em Manaus, entre a noite deste sábado (5) e a madrugada de hoje (6). Segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública do Amazonas, há relatos de prédios depredados e ataques a veículos também nas cidades de Parintins e de Careiro Castanho, mas estas denúncias ainda estão sendo apuradas.

De acordo com a pasta, os ataques começaram após um traficante ser morto, neste sábado (5). Além dos 16 veículos incinerados em poucas horas, em diferentes bairros da capital amazonense, bombeiros também foram acionados para apagar incêndios em um estabelecimento comercial e em um transformador de energia elétrica.

Devido a onda de ataques, a frota de ônibus que circularia nas primeiras horas do dia foram recolhidas, afetando a população. De acordo com a prefeitura de Manaus, os ônibus voltaram a circular a partir do meio-dia, após as autoridades estaduais disseram ter condições de garantir a integridade dos trabalhadores e dos usuários.

A Secretaria de Administração Penitenciária informou que está apurando a informação de que a ordem para os ataques partiu de dentro de um presídio, conforme apontou o departamento de inteligência da Secretaria de Segurança Pública.

Um comitê de crise foi instalado para apurar os fatos e o policialmente ostensivo foi reforçado, conforme anunciou, esta manhã, o secretário de Segurança Pública, Louismar Bonates.

No Twitter, o governador Wilson Lima afirmou que não tolerará o crime organizado. “Determinei às forças de segurança que reforcem o policiamento nas ruas nesse domingo. Criamos um comitê para apurar os atos de vandalismo na capital e região metropolitana e punir os responsáveis. Não toleramos o crime organizado e vamos continuar combatendo o tráfico de drogas”.