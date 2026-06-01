Moradores relatam avanços em serviços públicos na Bahia

Estudantes, pacientes, trabalhadores, passageiros e agricultores de diferentes regiões da Bahia relatam mudanças no acesso a serviços públicos e oportunidades econômicas nos últimos anos. Os depoimentos estão relacionados a ações e investimentos realizados pelo Governo da Bahia nas áreas de educação, saúde, mobilidade, geração de emprego e agricultura familiar em municípios do estado.

Na educação, uma das mudanças mencionadas pelos entrevistados está relacionada à ampliação das escolas de tempo integral. Segundo dados da rede estadual, mais de 700 unidades funcionam nesse modelo. A estudante Evelin Maria, do Colégio Estadual de Tempo Integral Gonçalo Muniz, em Camaçari, afirma que a estrutura da escola influenciou seus planos para o futuro. "A escola mudou a minha perspectiva para meu futuro", relata. Os reflexos também são percebidos pelas famílias. Josilene Costa, mãe de uma estudante do Complexo Educacional de Tucano, destaca a tranquilidade proporcionada pelo período ampliado de permanência na escola.

Além da ampliação da jornada escolar, estudantes destacam a disponibilidade de laboratórios, bibliotecas, quadras esportivas e atividades culturais na rotina escolar. Para educadores, a permanência dos estudantes por mais tempo na escola favorece o desenvolvimento de habilidades acadêmicas e sociais, contribuindo para a preparação para etapas futuras da formação educacional e profissional. Famílias também relatam impactos na organização da rotina doméstica e no acompanhamento do desempenho escolar dos alunos.

Na área da saúde, a ampliação da rede de atendimento especializado tem sido apontada por moradores do interior como um fator que reduz deslocamentos para consultas e exames. A Bahia conta atualmente com 80 hospitais e policlínicas distribuídos em diferentes regiões do estado. Ivani Alves, moradora de Itaberaba, relata que atualmente consegue realizar atendimentos médicos na própria região. "Hoje eu tenho uma policlínica aqui em Itaberaba. Não precisa sair daqui. Aqui eu faço tudo", completa.

A descentralização dos serviços também alcança tratamentos de maior complexidade. Em Teixeira de Freitas, o Hospital Estadual Costa das Baleias passou a oferecer serviço de radioterapia. A ampliação da oferta também contempla municípios como Barreiras, Irecê e Alagoinhas, ampliando o acesso ao atendimento oncológico e reduzindo a necessidade de deslocamentos para pacientes e familiares.

Na infraestrutura e mobilidade, moradores destacam os impactos das intervenções rodoviárias e da integração entre diferentes modais de transporte. Nos últimos anos, mais de 20 mil quilômetros de estradas foram construídos ou recuperados no estado, influenciando o transporte escolar, o deslocamento para serviços públicos e o escoamento da produção agrícola. Passageiros e produtores rurais relatam que melhorias nos acessos contribuem para reduzir o tempo de viagem e ampliar a conexão entre municípios.

Em Salvador, a Nova Rodoviária da Bahia reúne conexões com transporte intermunicipal, metrô e ônibus urbanos e metropolitanos. Sandra Maria Lins, usuária do terminal, observa mudanças na rotina de quem chega à capital vindo do interior. "Pra gente que vem do interior, está tudo mais perto", comenta. Outro projeto em desenvolvimento é o VLT, com 43,71 quilômetros de extensão e 50 paradas previstas, integrado ao sistema metroviário da capital.

O mercado de trabalho também aparece entre os temas citados pelos entrevistados. A Bahia lidera a geração de energia renovável na América Latina, com mais de 400 usinas eólicas e solares em operação. O setor é apontado como um dos responsáveis pela ampliação de oportunidades econômicas em diferentes regiões do estado.

Em Camaçari, a chegada da BYD representa um novo ciclo para a indústria automotiva. Filipe Simões, empregado do setor, destaca a retomada da atividade profissional. "Poder estar inserido de volta ao mercado de trabalho, isso é uma transformação", acrescenta. Para trabalhadores entrevistados, a expansão industrial tem contribuído para ampliar oportunidades de contratação e geração de renda.

No campo, agricultores vinculados a cooperativas e agroindústrias familiares relatam avanços relacionados à mecanização, assistência técnica e acesso a mercados. Zene Vieira, da Cooperativa Agropecuária Mista Regional de Irecê (COPIRECÊ), afirma que a chegada de equipamentos contribuiu para melhorar a produtividade. "Esses equipamentos têm mudado muito a vida do homem do campo", informa.

Cooperativas e associações rurais também destacam a importância do acesso a equipamentos e capacitação para fortalecer a produção. Segundo agricultores, essas iniciativas contribuem para melhorar processos produtivos e ampliar a competitividade dos produtos comercializados. Em diferentes regiões do estado, produtores relatam avanços na organização da produção e na ampliação do acesso a mercados consumidores.

Os depoimentos reunidos em diferentes regiões do estado mostram como investimentos realizados pelo Governo da Bahia nas áreas de educação, saúde, mobilidade, emprego e agricultura familiar são percebidos por parte da população no cotidiano. Os relatos indicam mudanças associadas à ampliação do acesso a serviços, à redução de deslocamentos, ao fortalecimento das atividades produtivas e à criação de novas oportunidades em municípios baianos. Embora os impactos variem de acordo com a realidade de cada localidade, estudantes, pacientes, trabalhadores, passageiros e produtores rurais apontam experiências relacionadas à utilização de serviços públicos e à dinâmica econômica em diferentes regiões da Bahia.