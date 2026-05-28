Com investimento do Estado via Fundo de Apoio à Cultura, primeira etapa do restauro do Moinho Collet é entregue

Com participação do governo do Estado, foi entregue na segunda-feira (25/5) a primeira etapa do restauro do Moinho Collet, situado em Dois Irmãos. A obra recebeu investimento, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), no valor de R$ 1,9 milhão, provenientes do Fundo de Apoio à Cultura (FAC). O segundo estágio das intervenções, orçado no mesma quantia, está aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura (LIC) e encontra-se em fase de captação de recursos. O diretor do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae), Renato Savoldi, representou a Sedac no evento de entrega.

Construído em 1854, o Moinho Collet foi, durante mais de 90 anos, responsável pelo abastecimento regional de produtos como farinha de milho e óleo de amendoim, desempenhando papel fundamental no desenvolvimento econômico do Vale do Sinos. Tombado no âmbito municipal, o conjunto arquitetônico é reconhecido por órgãos de patrimônio como exemplar significativo da memória da imigração e do trabalho no Rio Grande do Sul.

Sobre as obras

O restauro foi estruturado em etapas sucessivas, considerando o estado avançado de degradação do imóvel e a necessidade de ações progressivas. A primeira fase das obras foi concebida como uma ação emergencial de estabilização estrutural do imóvel, especialmente em áreas com risco de desabamento. O trabalho focou na contenção de danos estruturais, agravados pelos impactos das enchentes de 2024, quando a edificação foi atingida por um alagamento de mais de dois metros.

Já a segunda etapa dará continuidade às obras iniciadas visando à preservação dos elementos mais vulneráveis do edifício. Estão previstas intervenções como o restauro da cobertura (com ações voltadas à estrutura, à imunização e ao telhamento); recuperação e reinstalação de esquadrias (portas e janelas); e levantamento e estudo do maquinário histórico. Tais medidas, de caráter estrutural e preventivo, buscam conter a progressão de patologias no imóvel, garantindo condições técnicas para as etapas seguintes do restauro.

Na segunda fase das obras, 79,95% dos recursos serão alocados por meio da LIC, e 20,05% via contrapartida da prefeitura.

Relevância histórica

O Moinho Collet é um dos poucos remanescentes do seu tipo de edificação no Estado, constituindo referência histórica da imigração alemã e da formação econômica regional. O restauro contribui para a preservação da memória e da identidade cultural, a valorização do patrimônio arquitetônico e a dinamização da economia local, com a geração de empregos diretos e indiretos durante a execução dos trabalhos e a ampliação do potencial turístico. O projeto do restauro também agrega eficiência às obras ao prever a continuidade imediata da primeira etapa, evitando custos adicionais de remobilização de equipes e estruturas.

Além das obras, o projeto inclui ações de educação patrimonial, com a realização de seminários voltados à comunidade e a educadores, o desenvolvimento de conteúdos formativos e visitas guiadas ao imóvel. O restauro é resultado da articulação entre diferentes agentes: a Associação da Rota Colonial de Dois Irmãos (proponente do projeto), a Prefeitura de Dois Irmãos (proprietária do imóvel e cofinanciadora) e o governo do Estado, por meio do financiamento da Sedac.