Sexta, 29 de Maio de 2026
14°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Com investimento do Estado via Fundo de Apoio à Cultura, primeira etapa do restauro do Moinho Collet é entregue

Com participação do governo do Estado, foi entregue na segunda-feira (25/5) a primeira etapa do restauro do Moinho Collet, situado em Dois Irmãos. ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
28/05/2026 às 14h58
Com investimento do Estado via Fundo de Apoio à Cultura, primeira etapa do restauro do Moinho Collet é entregue
Diretor Renato Savoldi (E) representou a Secretaria da Cultura no ato de entrega -Foto: Renata Torres Weber/Prefeitura de Dois Irmãos

Com participação do governo do Estado, foi entregue na segunda-feira (25/5) a primeira etapa do restauro do Moinho Collet, situado em Dois Irmãos. A obra recebeu investimento, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), no valor de R$ 1,9 milhão, provenientes do Fundo de Apoio à Cultura (FAC). O segundo estágio das intervenções, orçado no mesma quantia, está aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura (LIC) e encontra-se em fase de captação de recursos. O diretor do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae), Renato Savoldi, representou a Sedac no evento de entrega.

Construído em 1854, o Moinho Collet foi, durante mais de 90 anos, responsável pelo abastecimento regional de produtos como farinha de milho e óleo de amendoim, desempenhando papel fundamental no desenvolvimento econômico do Vale do Sinos. Tombado no âmbito municipal, o conjunto arquitetônico é reconhecido por órgãos de patrimônio como exemplar significativo da memória da imigração e do trabalho no Rio Grande do Sul.

Sobre as obras

O restauro foi estruturado em etapas sucessivas, considerando o estado avançado de degradação do imóvel e a necessidade de ações progressivas. A primeira fase das obras foi concebida como uma ação emergencial de estabilização estrutural do imóvel, especialmente em áreas com risco de desabamento. O trabalho focou na contenção de danos estruturais, agravados pelos impactos das enchentes de 2024, quando a edificação foi atingida por um alagamento de mais de dois metros.

Já a segunda etapa dará continuidade às obras iniciadas visando à preservação dos elementos mais vulneráveis do edifício. Estão previstas intervenções como o restauro da cobertura (com ações voltadas à estrutura, à imunização e ao telhamento); recuperação e reinstalação de esquadrias (portas e janelas); e levantamento e estudo do maquinário histórico. Tais medidas, de caráter estrutural e preventivo, buscam conter a progressão de patologias no imóvel, garantindo condições técnicas para as etapas seguintes do restauro.

Na segunda fase das obras, 79,95% dos recursos serão alocados por meio da LIC, e 20,05% via contrapartida da prefeitura.

Relevância histórica

O Moinho Collet é um dos poucos remanescentes do seu tipo de edificação no Estado, constituindo referência histórica da imigração alemã e da formação econômica regional. O restauro contribui para a preservação da memória e da identidade cultural, a valorização do patrimônio arquitetônico e a dinamização da economia local, com a geração de empregos diretos e indiretos durante a execução dos trabalhos e a ampliação do potencial turístico. O projeto do restauro também agrega eficiência às obras ao prever a continuidade imediata da primeira etapa, evitando custos adicionais de remobilização de equipes e estruturas.

Além das obras, o projeto inclui ações de educação patrimonial, com a realização de seminários voltados à comunidade e a educadores, o desenvolvimento de conteúdos formativos e visitas guiadas ao imóvel. O restauro é resultado da articulação entre diferentes agentes: a Associação da Rota Colonial de Dois Irmãos (proponente do projeto), a Prefeitura de Dois Irmãos (proprietária do imóvel e cofinanciadora) e o governo do Estado, por meio do financiamento da Sedac.

Texto: Ascom Sedac
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação 20ª Região Tradicionalista
20ª Região Há 13 horas

20ª Região Tradicionalista participa de lançamento de frente parlamentar em Porto Alegre

Comitiva da região também cumpriu agenda em secretarias estaduais e recebeu reconhecimento pelo trabalho em defesa da cultura gaúcha

 Visita integra o acompanhamento institucional das intervenções realizadas no complexo artístico e cultural -Foto: Mauricio Tonetto/Secom
Cultura Há 2 dias

Com mais de R$ 20 milhões em investimento, reforma do Theatro São Pedro avança em etapas de recuperação estrutural

Na manhã desta quarta-feira (27/5), o governador Eduardo Leite visitou o Theatro São Pedro (TSP), instituição da Secretaria da Cultura (Sedac), par...

 -
Cultura Há 3 dias

Governo do Estado abre inscrições para edital Artista na Escola 2026

O governo do Estado publicou, no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (25/5), o edital Sedac nº 18/2026 – Artista na Escola . Na ter...

 (Foto: Divulgação Cavalgada da Fé)
Tradição e Fé Há 7 dias

Cavaleiros da 20ª Cavalgada da Fé seguem destino a Sede Nova nesta sexta-feira

Mesmo com as baixas temperaturas, cavaleiros continuam firmes no roteiro da cavalgada que segue até domingo com programação intensa

 (Foto: Divulgação)
Tradição Há 1 semana

20ª Cavalgada da Fé segue firme mesmo com frio intenso na região

Mesmo enfrentando temperaturas baixas, cavaleiros seguem firmes preservando a fé, a tradição e a cultura gaúcha durante mais uma edição do evento tradicionalista

Tenente Portela, RS
16°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 20°
16° Sensação
0.96 km/h Vento
88% Umidade
100% (5.26mm) Chance chuva
07h15 Nascer do sol
17h49 Pôr do sol
Sábado
23° 13°
Domingo
23° 13°
Segunda
22° 12°
Terça
22° 10°
Quarta
23° 11°
Últimas notícias
Justiça Há 4 horas

Zanin decide que STF vai julgar caso de venda de sentenças no STJ
Política Há 4 horas

Castro desiste de candidatura ao Senado após ser alvo de ações da PF
Geral Há 4 horas

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 10 milhões
Saúde Há 4 horas

Promovida pelo governo do Estado, Olimpíada do Samu fortalece integração e qualificação no atendimento pré-hospitalar
Meio ambiente Há 4 horas

Governo do RS apresenta estratégias na adaptação à nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental em congresso nacional em São Paulo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O Ultimo livro
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,03 -0,19%
Euro
R$ 5,86 -0,14%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 392,613,38 -0,03%
Ibovespa
175,063,40 pts -0.39%
Mega-Sena
Concurso 3012 (28/05/26)
05
07
17
41
42
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 7037 (28/05/26)
09
26
42
55
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3697 (28/05/26)
01
05
06
07
09
10
13
15
17
18
19
20
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2929 (27/05/26)
14
15
16
19
27
43
50
51
54
57
60
68
71
72
83
85
87
89
90
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2962 (27/05/26)
17
24
38
43
45
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias