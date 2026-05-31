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Governo do Estado promove Dia E de Mobilização para Inscrição no ENEM 2026

Ação buscará ampliar a participação dos estudantes no exame

Por: Editoria Local Fonte: SECOM-RS
31/05/2026 às 16h27
Governo do Estado promove Dia E de Mobilização para Inscrição no ENEM 2026
Durante o Dia E, as escolas estaduais serão orientadas a promover ações de mobilização e apoio aos estudantes (Foto: Diones Roberto Becker)

A Secretaria Estadual da Educação (SEDUC), realizará, na terça-feira (2/6), o Dia E de Mobilização para Inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2026 em toda a rede estadual de ensino. A iniciativa tem como objetivo ampliar a participação dos estudantes no exame e garantir que todos os estudantes aptos, especialmente os da terceira série do ensino médio, efetuem a inscrição dentro do prazo.

As inscrições para o ENEM 2026 seguem abertas até o dia 5 de junho. Considerado uma das principais portas de acesso ao ensino superior no país, o exame também possibilita o acesso a políticas públicas de permanência estudantil, como programas de bolsas e financiamento. Durante o Dia E, as escolas estaduais serão orientadas a promover ações de mobilização e apoio aos estudantes, conforme a realidade de cada comunidade escolar. A recomendação é que as instituições disponibilizem, sempre que possível, espaços adequados, computadores e acesso à internet para auxiliar os alunos no processo de inscrição.

A SEDUC também orienta que os estudantes sejam acompanhados durante todo o procedimento, garantindo que a inscrição seja realizada corretamente. Entre as ações sugeridas estão a formação de equipes de apoio com professores, equipes diretivas e lideranças estudantis, além da criação de “estações de inscrição” em espaços comuns das escolas.

Outra proposta é a realização de atividades de sensibilização, como rodas de conversa, depoimentos de estudantes egressos e falas de professores ou convidados, destacando a importância do ENEM para os projetos de vida dos jovens e para o acesso a oportunidades acadêmicas e profissionais. A mobilização envolve as Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) e as equipes diretivas das escolas estaduais, reforçando o compromisso da rede com a permanência e o futuro educacional dos estudantes gaúchos. As inscrições devem ser realizadas pela Página do Participante.

 

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