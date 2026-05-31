Prefeitura de Redentora promoverá concurso público

Está prevista a abertura de 49 vagas para a Prefeitura Municipal e uma vaga para a Câmara de Vereadores (Foto: Diones Roberto Becker)

A Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (FUNDATEC) será a responsável pela organização, planejamento e execução do Concurso Público e do Processo Seletivo Público. A contratação da FUNDATEC foi acertada em meados deste mês.

Está prevista a abertura de 49 vagas para a Prefeitura Municipal e uma vaga para a Câmara de Vereadores, além da formação de cadastro reserva. Mais informações sobre os certames serão publicadas em breve nos canais oficiais da FUNDATEC.

Segundo a Administração Municipal, a escolha da instituição decorreu da reconhecida experiência e capacidade técnica da fundação na realização de concursos públicos e processos seletivos em âmbito municipal, estadual e nacional. A FUNDATEC possui ampla estrutura operacional e expertise consolidada, garantindo segurança, transparência, lisura e confiabilidade em todas as etapas do processo.

— A realização do concurso representa um importante passo para a recomposição e o fortalecimento do quadro de servidores do Município, considerando que o último concurso público em Redentora ocorreu em 2016. Desde então, houve significativa redução no número de servidores efetivos devido a aposentadorias, exonerações e outras formas de vacância, situação que impacta diretamente a continuidade e a eficiência dos serviços prestados à população — frisou a Administração Municipal em postagem no Facebook.

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