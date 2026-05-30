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Derrubadas: trabalhos melhoram as condições de trafegabilidade em localidade

Serviços foram executados com recursos da Consulta Popular 2024/2025

Por: Editoria Local Fonte: ASCOM | Derrubadas
30/05/2026 às 11h32
Derrubadas: trabalhos melhoram as condições de trafegabilidade em localidade
Cronograma priorizou os trabalhos de patrolamento, cascalhamento, melhorias no sistema de drenagem e a recuperação de pontos danificados pelas fortes chuvas registradas no início de maio (Foto: Divulgação | ASCOM Derrubadas)

A Administração Municipal finalizou a recuperação de aproximadamente cinco quilômetros da estrada vicinal nas proximidades da localidade de Santa Fé. Os trabalhos garantem melhores condições de trafegabilidade, segurança e acesso para moradores e produtores rurais.

Os serviços foram executados com recursos da Consulta Popular 2024/2025, por meio da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (SEAPI). O investimento totalizou R$ 47.888,82, sendo R$ 38.807,56 repassados pelo Governo do Estado e o restante de contrapartida do Município.

O cronograma priorizou os trabalhos de patrolamento, cascalhamento, melhorias no sistema de drenagem e a recuperação de pontos danificados pelas fortes chuvas registradas no início de maio – que provocaram erosões e comprometeram diversos trechos da via vicinal.

Conforme a engenheira responsável, Diana Apio, as condições da estrada eram críticas em alguns locais, exigindo uma intervenção ampla para restabelecer a segurança e assegurar maior durabilidade ao trecho. Ela acrescentou que os serviços realizados também contribuem para reduzir os impactos causados pelas enxurradas em períodos de chuva intensa.

O secretário municipal de Obras, Juliano Habitzreiter, destaca que a recuperação da estrada representa um avanço importante para a rotina das famílias do interior, proporcionando mais conforto no deslocamento diário e melhores condições de circulação para veículos e maquinários agrícolas.

O prefeito Miro Mulbeier e o vice-prefeito Cristiano Carvalho salientam que os investimentos nos trechos interioranos seguem entre as prioridades da Administração Municipal, com ações voltadas à qualificação dos acessos, apoio à produção agrícola e atendimento às demandas das comunidades rurais. Segundo eles, a recuperação da estrada de Santa Fé era uma reivindicação dos moradores, especialmente pela importância do trajeto que leva à cascata de Santa Fé – um forte atrativo turístico de Derrubadas.

 

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