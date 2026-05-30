Reunião debate maneiras de qualificar serviços e atendimentos no Hospital de Vista Gaúcha

Encontro teve como objetivo dialogar sobre os atendimentos que passarão a ser oferecidos no Hospital Municipal (Foto: Divulgação | ASCOM Vista Gaúcha)

O encontro teve como objetivo dialogar sobre os atendimentos que passarão a ser oferecidos no Hospital Municipal. Participaram o prefeito Claudemir Locatelli; o secretário de Saúde, Ivair Vieira; o secretário adjunto, Matias Ruppel; e profissionais da área da saúde, incluindo os médicos Moacir Casali, Lorane Casali, Emerson Getelina e Murilo Vieira.

Na ocasião, debateu-se temas pertinentes às consultas, internações e encaminhamentos de pacientes para cidades que são referência em saúde na região. Também houve diálogo sobre as formas de agendamento de exames e avaliações com especialistas. Foi ressaltado, ainda, o compromisso em oferecer serviços humanizados, eficientes e de qualidade à comunidade local.

Revitalização do hospital

O projeto de remodelação e modernização adequou os espaços da instituição às exigências da Vigilância Sanitária do Rio Grande do Sul. O investimento ultrapassou a cifra de R$ 2 milhões, provenientes dos cofres do Município e do Governo do Estado.

A parte externa do prédio passou por uma transformação arquitetônica, e os ambientes internos, após a revitalização, oferecem mais funcionalidade, conforto e acolhimento, tanto para os pacientes quanto para os profissionais. O Hospital Municipal é referência no atendimento à população local.

A solenidade de reinauguração ocorreu em 9 de maio – data em que Vista Gaúcha completou 38 anos de emancipação.

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