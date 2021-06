Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados na Polícia Civil está entre as licitações da semana

A semana de 7 a 11 de junho tem 24 certames agendados pela Subsecretaria Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG). Entre os destaques do período está a licitação de contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados em diversas áreas na Polícia Civil, a serem executados em Porto Alegre e Região Metropolitana. Ao todo são 63 vagas para postos como oficial de manutenção predial, oficial eletricista, auxiliar de manutenção predial, técnico de refrigeração, jardineiro, almoxarife, auxiliar de almoxarife e recepcionistas. O pregão eletrônico está agendado para quinta-feira (10/6), às 9h30min.

