Prefeitura do Rio conclui retirada de escombros em Rio das Pedras

A Secretaria Municipal de Conservação do Rio de Janeiro (Seconserva) e a Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) terminaram na noite de ontem (4) de retirar o entulho de dois imóveis que foram demolidos em Rio das Pedras, onde outro prédio desabou e deixou duas pessoas mortas no feriado de Corpus Christi (3). Duas mulheres que se feriram no desabamento continuam internadas em hospitais municipais.

Segundo a Seconserva, foram retiradas mais de 300 toneladas de entulho, e o acesso à Rua das Uvas, onde fica o prédio que desabou, foi liberado. Guardas Municipais permaneceram no local na manhã de hoje para orientar pedestres do entorno e encerram o trabalho no fim da manhã, com a liberação das ruas.

A Secretaria de Ordem Pública (Seop) informou que técnicos da Defesa Civil municipal ainda estão na rua atendendo e orientando moradores da comunidade. Três residências continuam interditadas.

Ainda segundo a Prefeitura do Rio de Janeiro, a Secretaria Municipal de Assistência Social atendeu 85 pessoas de 29 famílias e deu suporte aos familiares que precisaram sepultar vítimas da tragédia.

O desabamento do prédio matou Natan Gomes, de 30 anos, e sua filha, uma menina com idade entre 2 e 3 anos. Também se feriu com a tragédia a mulher de Natan, Kiara Abreu, de 27 anos, que foi internada no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ela permanece no centro de terapia intensiva (CTI) e seu quadro de saúde é grave e instável.

Outras três pessoas chegaram a ser atendidas no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, por ferimentos causados pelo desmoronamento. Dois tiveram alta no mesmo dia do desastre, e Nataniela Gomes, de 28 anos, é a única que permanece internada na unidade de saúde. Segundo a SMS, o estado dela é estável.