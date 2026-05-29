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Feirão de Automóveis e Motos da Cresol movimenta Tenente Portela nesta sexta e sábado

ento segue até sábado no prédio do Zatti e reúne concessionárias da região com opções de financiamento e negociação para diferentes perfis de clientes

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
29/05/2026 às 11h34
Feirão de Automóveis e Motos da Cresol movimenta Tenente Portela nesta sexta e sábado
(Foto: Jornal Província)

Teve início nesta sexta-feira, dia 29, em Tenente Portela, o Feirão de Automóveis e Motos promovido pela Cresol. O evento acontece no prédio do Zatti, ao lado do pórtico de entrada da cidade, e prossegue até este sábado, dia 30, reunindo diversas concessionárias de automóveis e motocicletas da região.

Em entrevista à Rádio Província, o assessor de negócios da Cresol, Tadeu Stefanello, destacou que neste formato que ocorre hoje, é a primeira edição do feirão realizada em Tenente Portela. Segundo ele, na área de atuação da Cresol Raiz, esta já é a terceira iniciativa do segmento promovida pela cooperativa. Tadeu também convidou a comunidade regional para visitar o evento e aproveitar as condições especiais de financiamento disponibilizadas durante os dois dias de programação.

O gerente da agência da Cresol de Tenente Portela, Cleber Barrato, ressaltou a expectativa positiva em relação ao evento. Conforme ele, já nas primeiras horas de funcionamento foi registrada uma grande circulação de visitantes, demonstrando o interesse da comunidade pelas oportunidades oferecidas.

Barrato também destacou a participação de diversas concessionárias de veículos e motocicletas, ampliando as opções para quem busca adquirir ou trocar de veículo. Segundo ele, o feirão foi estruturado para oferecer comodidade aos visitantes, já que ocorre em ambiente coberto, garantindo conforto independentemente das condições climáticas.

A programação segue nesta sexta-feira até às 19 horas. No sábado, o atendimento será realizado das 8 horas às 16 horas, podendo ser estendido caso ainda haja movimentação de clientes no local.

A expectativa dos organizadores é de que o evento movimente negócios e ofereça oportunidades para quem pretende adquirir um automóvel ou motocicleta com condições diferenciadas de financiamento.






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