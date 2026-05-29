Sexta, 29 de Maio de 2026
14°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo publica lei que cria Universidade Federal Indígena

Nova instituição terá como foco valorizar culturas tradicionais

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
29/05/2026 às 10h52
Governo publica lei que cria Universidade Federal Indígena
© Bruno Peres/Agência Brasil

Povos tradicionais de todo o país passam a contar, a partir desta sexta-feira (29), com a Universidade Federal Indígena (Unind) . De acordo com a Lei nº 15.418/2026 , publicada no Diário Oficial da União , a nova instituição será vinculada ao Ministério da Educação e terá sede em Brasília.

As atividades devem começar em 2027, e a expectativa é atender até 2,8 mil estudantes em quatro anos. O texto foi sancionado nessa quinta-feira (28) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva , em cerimônia no Palácio do Planalto.

Pioneira no país, a instituição deverá atuar em diálogo com saberes tradicionais, além de incentivar o desenvolvimento de tecnologias adequadas aos contextos sociais e ambientais das comunidades indígenas.

Entre as diretrizes institucionais estão a promoção da sustentabilidade socioambiental e a valorização das culturas, histórias e línguas indígenas do Brasil e da América Latina.

Processo seletivo

A legislação estabelece que a Unind poderá adotar processos seletivos próprios , com a participação das comunidades indígenas. Essas etapas deverão considerar as diversidades linguísticas e culturais.

A administração da universidade será exercida por um reitor e pelo Conselho Universitário. A lei determina que tanto o cargo de reitor quanto o de vice-reitor sejam ocupados obrigatoriamente por professores indígenas.

Inicialmente, os primeiros dirigentes serão nomeados em caráter provisório pelo Ministério da Educação, até que a instituição esteja estruturada conforme seu estatuto.

Recursos e implantação

O financiamento da universidade virá de recursos do Orçamento Geral da União, além de convênios, doações e receitas próprias compatíveis com suas finalidades.

A efetiva implantação da Unind dependerá de previsão orçamentária específica. Após a nomeação da reitoria provisória, a universidade terá prazo de 180 dias para encaminhar ao Ministério da Educação propostas de estatuto e regimento interno.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© José Cruz/Agência Brasil
Educação Há 20 minutos

Enem 2026: inscrições vão até 5 de junho

Taxa custa R$ 85 e deve ser paga até 10 de junho

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Educação Há 2 horas

Fies: convocação para vagas remanescentes termina hoje

Pré-selecionado deve validar na faculdade informações declaradas

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Educação Há 1 dia

Inep divulga regras para seleção de certificadores para provas de 2026

Inscrições estarão abertas de 8 a 28 de junho

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Educação Há 2 dias

Começa primeira etapa do Censo da Educação Básica 2026

Escolas públicas e privadas devem enviar dados até 31 de julho

 Seduc lança diretrizes estaduais para fortalecer a formação de profissionais da educação -Foto: Gustavo Perez/Ascom Seduc
Educação Há 3 dias

Seminário do Fórum Permanente de Apoio à Formação de Professores fortalece políticas de qualificação de educadores no Estado

Com o objetivo de articular políticas estratégicas e qualificar a formação dos profissionais de ensino no Estado, a Secretaria da Educação (Seduc) ...

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 20°
19° Sensação
2.09 km/h Vento
72% Umidade
100% (5.26mm) Chance chuva
07h15 Nascer do sol
17h49 Pôr do sol
Sábado
23° 13°
Domingo
23° 13°
Segunda
22° 12°
Terça
22° 10°
Quarta
23° 11°
Últimas notícias
Acidente Há 5 minutos

Polícia Civil já tem suspeito de atropelamento com morte na RSC-472
Entretenimento Há 9 minutos

Recursos inteligentes reforçam segurança residencial
Educação Há 9 minutos

Enem 2026: inscrições vão até 5 de junho
Saúde Há 9 minutos

Plano de saúde individual terá reajuste máximo de 5,11%, decide ANS
Política Há 9 minutos

Pretexto para intervenção é inaceitável, diz Celso Amorim

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O Ultimo livro
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,05 +0,17%
Euro
R$ 5,89 +0,41%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 395,160,40 +0,25%
Ibovespa
173,307,25 pts -1%
Mega-Sena
Concurso 3012 (28/05/26)
05
07
17
41
42
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 7037 (28/05/26)
09
26
42
55
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3697 (28/05/26)
01
05
06
07
09
10
13
15
17
18
19
20
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2929 (27/05/26)
14
15
16
19
27
43
50
51
54
57
60
68
71
72
83
85
87
89
90
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2962 (27/05/26)
17
24
38
43
45
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias