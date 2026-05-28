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Solo da Copa do Mundo traz lições para grandes edifícios

Estudo de engenharia de fundações analisa os impactos das variações geológicas do subsolo no cronograma financeiro de megaestruturas imobiliárias e...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
28/05/2026 às 22h30
Solo da Copa do Mundo traz lições para grandes edifícios
Créditos/Autoria: Divulgação

A engenharia de fundações atua no mapeamento das condições do subsolo para o planejamento de projetos imobiliários. Em regiões com desenvolvimento vertical, o monitoramento das características do terreno integra as etapas de viabilidade técnica e de dimensionamento de insumos na construção civil.

Para correlacionar essas variáveis e debater soluções de segurança, a Feira Construir Aí firmou uma cooperação com a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), por meio do Laboratório de Mecânica dos Solos do Centro Tecnológico de Joinville. O objetivo é apresentar ao mercado de investimentos análises práticas sobre o comportamento do subsolo durante o evento, que ocorre de 8 a 11 de setembro no Expocentro Balneário Camboriú.

Como gancho para os debates, engenheiros traçam paralelos geológicos com grandes eventos esportivos. A Cidade do México, por exemplo, enfrenta afundamentos crônicos em sua malha urbana devido a um subsolo composto por argila mole de um antigo lago. Contudo, a área do Estádio Azteca permanece estável por estar sobre rocha vulcânica resistente, conforme estudos sobre o afundamento do solo mexicano.

Para o engenheiro civil Vinicius Lorenzi, doutor em fundações e geotecnia, a realidade das zonas litorâneas brasileiras impõe complexidades específicas que exigem atenção dos incorporadores.

"No cenário brasileiro, o comportamento geológico em zonas litorâneas apresenta variações ainda mais dinâmicas e complexas para o investidor. O perfil do solo costeiro costuma mudar drasticamente a cada metro escavado, apresentando solos arenosos fofos intercalados com argilas marinhas e orgânicas de baixíssima capacidade de suporte. Por essa razão, cidades com forte desenvolvimento vertical exigem um monitoramento detalhado do subsolo como mecanismo de proteção ao capital investido", explica Lorenzi.

O engenheiro civil complementa que essa oscilação sofre influência direta e constante do nível do lençol freático e da movimentação das marés.

"Essa característica torna a utilização de fundações rasas, como as sapatas, inviável para edifícios de grande porte ou arranha-céus, exigindo soluções de engenharia profunda para evitar problemas estruturais de recalques severos", adverte o especialista, relembrando o caso histórico dos prédios inclinados na orla de Santos.

A visão é compartilhada pelo Prof. Marcelo Heidemann, engenheiro civil, geotécnico e coordenador do Laboratório de Mecânica dos Solos da UFSC Joinville. O pesquisador alerta para os impactos financeiros gerados pela falta de mapeamento prévio nos terrenos.

"Erros ou omissões na sondagem inicial do terreno geram a necessidade de alterações nos projetos de fundação com as obras já em andamento. Essa modificação estrutural tardia interrompe o fluxo de trabalho nos canteiros, paralisa o cronograma de execução de forma severa e provoca estouros orçamentários imprevisíveis, destruindo a rentabilidade planejada para o empreendimento", avalia Heidemann.

O professor da UFSC esclarece que edifícios de grande porte demandam estacas robustas e profundas, projetadas para avançar pelas camadas moles do subsolo até estarem embutidas no embasamento rochoso resistente.

"Para ilustrar a gravidade econômica de ignorar essa etapa de planejamento, pesquisadores relembram a máxima da engenharia internacional de Tony Waltham, do Imperial College de Londres, que aponta que o construtor sempre paga pelas investigações do subsolo, quer ele as tenha executado ou não, uma vez que o custo de corrigir falhas na base supera o valor de qualquer teste prévio", conclui o coordenador.

A integração entre a pesquisa científica e o setor corporativo apresentada na Feira Construir Aí atende a parâmetros internacionais como o Eurocode 7, que preconiza o conhecimento real do terreno para a manutenção da rentabilidade e segurança jurídica dos empreendimentos, com informações institucionais acessíveis em construir.ai.

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