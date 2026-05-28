Desemprego no Brasil aumenta para 5,8%

A taxa de desemprego no Brasil ficou em 5,8% no trimestre encerrado em abril. O índice aumentou 0,4 ponto percentual em relação ao trimestre de novembro de 2025 a janeiro de 2026 (5,4%) e caiu 0,8 ponto percentual ante o trimestre móvel de fevereiro a abril de 2025 (6,6%).

A população desocupada (6,3 milhões de pessoas) apresentou crescimento de 8% na comparação com o trimestre encerrado em janeiro (5,9 milhões). Porém, no confronto com igual trimestre do ano anterior (7,1 milhões), apresentou queda de 11,3% (menos 809 mil pessoas).

Os dados são da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Contínua, divulgada nesta quinta-feira (28) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A população ocupada (102,3 milhões) teve redução de 0,3% frente ao trimestre de novembro de 2025 a janeiro de 2026 (menos 338 mil pessoas) e aumentou 1,1% (mais 1,07 milhão de pessoas) em relação ao mesmo período do ano anterior.

“O aumento da desocupação nesse trimestre móvel decorre essencialmente de comportamento sazonal de algumas atividades, tais como comércio e serviços pessoais, que, após aquecimento no final de 2025, não retêm parcela de seus trabalhadores”, explicou a coordenadora de Pesquisas por Amostra de Domicílios do IBGE, Adriana Beringuy.

O número de empregados no setor privado com carteira assinada (sem incluir trabalhadores domésticos) foi de 39,3 milhões, ficando estável em relação ao trimestre anterior e ao mesmo período de 2025. O número de empregados sem carteira assinada no setor privado (13,3 milhões) ficou estável no trimestre e na comparação anual.

A quantidade de empregados no setor público (12,9 milhões) teve estabilidade no trimestre e expansão de 3,4% (mais 422 mil pessoas) no ano.

O rendimento real habitual de todos os trabalhos (R$ 3.732) apresentou estabilidade no trimestre e crescimento de 5,3% no período de um ano.

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