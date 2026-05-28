Quem tem dívida superior a R$ 15 mil no IR receberá cobrança direta

A Receita Federal iniciou uma nova etapa de cobrança direcionada a pessoas físicas com dívidas superiores a R$ 15 mil no Imposto de Renda.
Os contribuintes passaram por uma análise detalhada da sua situação fiscal e patrimonial. A partir das informações, a Receita organizou a cobrança e concentrou esforços na regularização dos débitos identificados.
Essas pessoas estão sendo notificadas por diferentes meios, como a caixa postal do e-CAC, além de e-mail e SMS, quando cadastrados.
A ação já resultou na cobrança de mais de R$ 238 milhões, envolvendo 777 contribuintes.
A regularização voluntária continua sendo a melhor alternativa para evitar o agravamento da dívida, a incidência de encargos adicionais e outras medidas mais rigorosas.
