Coronel Bicaco recebe ônibus do programa Caminhos da Saúde para transporte de pacientes

O município de Coronel Bicaco está entre as 12 cidades gaúchas contempladas com um ônibus de 26 lugares por meio do Programa Federal Caminhos da Saúde, do Ministério da Saúde.

A oficialização da doação ocorreu através do Termo de Doação nº 1547/2026, datado de 13 de maio de 2026.

O veículo é adaptado para transporte sanitário eletivo e conta com acessibilidade para cadeirantes por meio de dispositivo de poltrona móvel. O ônibus será destinado exclusivamente ao transporte de pacientes sem risco iminente de vida, em deslocamentos programados e seguros para consultas, exames e procedimentos previamente agendados e regulados por pactuações interfederativas e regionais.

A entrega do veículo foi realizada em Caxias do Sul, no último dia 14 de maio. Na ocasião, o prefeito Arleu, acompanhado de servidores da Secretaria Municipal de Saúde, recebeu o ônibus e realizou o deslocamento imediato até o município de Coronel Bicaco.

A conquista do veículo contou com a interlocução do deputado federal Dionilso Marcon.

Segundo as informações divulgadas, o novo ônibus deve ampliar a qualidade do transporte de pacientes, permitindo o deslocamento de um número maior de pessoas por viagem, além de contribuir para a redução da logística necessária e dos custos envolvidos neste tipo de atendimento.