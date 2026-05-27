Quarta, 27 de Maio de 2026
11°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Debatedores apontam necessidade de ajustes em sistema de pedágio de livre passagem; assista

Tema foi discutido na Câmara dos Deputados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
27/05/2026 às 16h35

Audiência pública da Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados debateu, na terça-feira (26), as cobranças indevidas de multas nos pontos de pedágio de livre passagem, chamados de free flow .

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) suspendeu cerca de 3,4 milhões de multas aplicadas por esse sistema de livre passagem, em que os motoristas tinham sido penalizados por terem supostamente fugido do pagamento do pedágio.

O gerente de projetos da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), Fábio Vargas, explicou que as sanções foram suspensas até novembro, para que, nesse período, os usuários regularizem a situação.

O deputado Hugo Leal (PSD-RJ), que propôs a reunião, disse que a mudança tecnológica é inevitável, mas não pode trazer um ônus indevido para aos motoristas.

“O sistema precisa ser bem aplicado para agregar praticidade. A população deve ser corretamente informada sobre como funciona o pagamento dos pedágios”, afirmou.

Fernando de Freitas, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), considera que, apesar dos problemas de implantação, o free flow vai permitir avanços, como o pagamento apenas pelo trecho percorrido.

“A ideia do sistema de livre passagem é que, no futuro, a gente tenha um controle de entradas e saídas da rodovia, com vários pontos de cobrança”, informou Freitas. “O usuário só pagará o valor do trecho utilizado, trazendo justiça tarifária.”

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Bruno Spada / Câmara dos Deputados
Câmara Há 6 horas

Ministro anuncia recorde de cirurgias no SUS; deputado diz que falta transparência nas filas

Alexandre Padilha esteve na Câmara dos Deputados para apresentar prioridades do Ministério da Saúde

 Bruno Spada / Câmara dos Deputados
Câmara Há 7 horas

Projeto institui pausa obrigatória para trabalhadores que exercem atividades em pé

Proposta em análise na Câmara dos Deputados altera a Consolidação das Leis Trabalhistas

Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Câmara Há 7 horas

Comissão especial discute parecer sobre o fim da escala 6x1; assista

Comissão pode votar o parecer, que será enviado em seguida para o Plenário da Câmara
Câmara Há 10 horas

Debatedores pedem plano de transição para adolescentes que deixarão abrigos; assista

Tema foi discutido em audiência na Câmara dos Deputados

 Divulgação/Agência de Notícias do Paraná
Câmara Há 10 horas

Comissão debate políticas públicas de educação de jovens e adultos; participe

Audiência pública discutirá o tema no contexto do 19º Encontro Nacional de Educação de Jovens e Adultos (Eneja)

Tenente Portela, RS
14°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 21°
14° Sensação
2.08 km/h Vento
89% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h14 Nascer do sol
17h49 Pôr do sol
Quinta
22°
Sexta
24° 12°
Sábado
24° 13°
Domingo
23° 14°
Segunda
20° 12°
Últimas notícias
HSA Há 3 horas

Hospital Santo Antônio de Tenente Portela suspende temporariamente visitas a pacientes internados
Tecnologia Há 4 horas

BESS vira infraestrutura estratégica no Brasil
Senado Federal Há 4 horas

Esforço conjunto é essencial contra El Niño, segundo debatedores no Senado
Economia Há 4 horas

Bancos transferem R$ 5,7 bi de valores esquecidos para o Desenrola
Política Há 4 horas

Lula celebra alta do IDH e projeta avanço com transição energética

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O Ultimo livro
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,06 +0,00%
Euro
R$ 5,88 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 398,239,03 -1,07%
Ibovespa
175,744,38 pts -0.48%
Mega-Sena
Concurso 3011 (26/05/26)
02
05
27
36
40
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7035 (26/05/26)
14
15
48
58
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3695 (26/05/26)
01
02
03
04
06
08
09
13
15
17
18
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2928 (25/05/26)
07
12
18
22
24
35
37
42
58
59
61
63
71
74
75
77
79
91
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2961 (25/05/26)
10
12
13
16
37
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias