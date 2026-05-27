Quarta, 27 de Maio de 2026
11°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Carta da Terra é um código de conduta moral e cívico

Este documento visa fortalecer o respeito com o planeta.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
27/05/2026 às 15h28
Carta da Terra é um código de conduta moral e cívico
Pexels

Lançada no ano 2000 na sede da Unesco em Paris, a Carta da Terra não é um tratado jurídico, mas representa um código de conduta moral e cívico voltado para indivíduos, organizações e governos.

A Carta da Terra foi concluída depois de uma discussão de 10 anos. O documento é dividido em 16 princípios estruturados em quatro grandes pilares: respeitar e cuidar da comunidade da vida, integridade ecológica, justiça social e econômica, democracia, não violência e paz.

"Este manifesto jurídico global pretende ser uma Declaração da Sociedade Civil para a proteção da natureza, equivalente à Declaração Universal dos Direitos Humanos", salienta Vininha F. Carvalho, economista, ambientalista e editora da Revista Ecotour News & Negócios.

Segundo o advogado Ricardo Libel Waldman, professor doutor da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, percebe-se que, na atualidade, a necessidade de preservação da natureza é cada vez mais reconhecida, assim como o fato de que o ser humano é parte dela e, nesse sentido, sua proteção justifica-se para além do seu valor instrumental, o que redundará em uma vida melhor para todos.

"Respeitar a Terra e a vida em toda sua diversidade, reconhecendo que todos os seres são interligados e cada forma de vida tem valor, adotando uma visão ética, indo além da perspectiva que prioriza exclusivamente o ser humano trata-se de um caminho acertado para garantir a sustentabilidade", conclui Vininha F. Carvalho.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Há 5 horas

Bancos transferem R$ 5,7 bi de valores esquecidos para o Desenrola

Brasileiros ainda podem resgatar quase R$ 5 bilhões do SVR

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Economia Há 11 horas

Bolsa Família retirou 5,1 milhões de famílias da pobreza, diz ministro

Dias rebate crítica sobre 'beneficiários eternos' do Bolsa Família

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Economia Há 12 horas

Prévia da inflação varia 0,62%, influenciada por alimentação e bebidas

Índice de maio ficou 0,27 ponto percentual abaixo da taxa de abril

 © Freepik
Economia Há 22 horas

Frente parlamentar cria projeto contra anúncio e patrocínio das bets

Proposta tem apoio de 20 deputados federais e sete senadores

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO
Economia Há 22 horas

Mega-Sena não tem ganhador; prêmio acumula e vai a R$ 6 milhões

Dezenas sorteadas foram 02 - 05 - 27 - 36 - 40 - 60

Tenente Portela, RS
14°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 21°
14° Sensação
2.08 km/h Vento
89% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h14 Nascer do sol
17h49 Pôr do sol
Quinta
22°
Sexta
24° 12°
Sábado
24° 13°
Domingo
23° 14°
Segunda
20° 12°
Últimas notícias
HSA Há 3 horas

Hospital Santo Antônio de Tenente Portela suspende temporariamente visitas a pacientes internados
Tecnologia Há 5 horas

BESS vira infraestrutura estratégica no Brasil
Senado Federal Há 5 horas

Esforço conjunto é essencial contra El Niño, segundo debatedores no Senado
Economia Há 5 horas

Bancos transferem R$ 5,7 bi de valores esquecidos para o Desenrola
Política Há 5 horas

Lula celebra alta do IDH e projeta avanço com transição energética

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O Ultimo livro
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,06 +0,00%
Euro
R$ 5,88 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 397,670,42 -1,21%
Ibovespa
175,744,38 pts -0.48%
Mega-Sena
Concurso 3011 (26/05/26)
02
05
27
36
40
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7035 (26/05/26)
14
15
48
58
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3695 (26/05/26)
01
02
03
04
06
08
09
13
15
17
18
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2928 (25/05/26)
07
12
18
22
24
35
37
42
58
59
61
63
71
74
75
77
79
91
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2961 (25/05/26)
10
12
13
16
37
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias