Comissão debate políticas públicas de educação de jovens e adultos; participe

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta quinta-feira (28) para discutir a situação atual e as perspectivas das políticas públicas de Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O debate atende a pedido da deputada Erika Kokay (PT-DF) e está marcado para as 15 horas, no plenário 9.

A deputada quer debater as políticas educacionais da EJA no contexto do 19º Encontro Nacional de Educação de Jovens e Adultos (Eneja), que será realizado entre os dias 27 e 30 de maio, em Brasília.

Erika Kokay diz que a EJA é fundamental para assegurar o acesso à educação de trabalhadores, jovens, adultos e idosos historicamente excluídos do sistema educacional.

E destaca que o encontro nacional reunirá delegações de todos os estados para discutir políticas públicas, financiamento, formação de educadores e medidas para superação do analfabetismo.

"A realização desta audiência contribuirá para o aprimoramento das políticas educacionais voltadas à EJA e para o fortalecimento do direito à educação como instrumento de inclusão social, redução das desigualdades e promoção da dignidade humana", afirma.