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Tenente Portela avança na municipalização de trechos das rodovias ERS-330 e RSC-472

Documento transfere ao município a responsabilidade por mais de 12 quilômetros de trechos da ERS-330 e RSC-472

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Ascom Vista Gaúcha
27/05/2026 às 11h00 Atualizada em 27/05/2026 às 11h13
Tenente Portela avança na municipalização de trechos das rodovias ERS-330 e RSC-472
(Foto: Ascom Tenente Portela)

O prefeito de Tenente Portela, Rosemar Sala, recebeu na tarde desta terça-feira, 26, no gabinete municipal, o coordenador adjunto da 12ª Coordenadoria Regional do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER) de Palmeira das Missões, Luiz Carlos Soares. Também participaram do encontro o secretário de Administração e Comunicação Social, Paulo Farias, e o vereador licenciado Derli da Silva.

Durante a reunião, foi realizada a entrega oficial do termo de transferência que formaliza mais uma etapa do processo de municipalização de trechos das rodovias ERS-330 e RSC-472 no município.

Conforme o documento encaminhado pelo DAER, passam a integrar a responsabilidade da administração municipal trechos que somam 12,15 quilômetros de extensão.

Com a municipalização, o município passa a assumir atribuições relacionadas à manutenção, sinalização, fiscalização do trânsito e demais serviços necessários nos segmentos incorporados à gestão municipal.

 

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