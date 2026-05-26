Projeto de lei prevê recuperação asfáltica em avenidas do trecho urbano da ERS-330
Proposta encaminhada à Câmara autoriza investimentos superiores a R$ 6,6 milhões para obras ligadas ao processo de municipalização das rodovias estaduais
Por: Andre EberhardtFonte: Jornal Província
26/05/2026 às 11h35
Foi encaminhado à Câmara de Vereadores o Projeto de Lei nº 22, que busca autorizar a realização de obras de recuperação asfáltica nas avenidas centrais que integram o trecho urbano da ERS-330.
A proposta está relacionada ao processo de municipalização das rodovias estaduais ERS-330 e ERS-472, pauta que vem sendo discutida junto aos órgãos responsáveis nos últimos anos.
Para a execução das melhorias, está previsto um investimento de aproximadamente R$ 6,6 milhões, sendo mais de R$ 5,4 milhões provenientes do Governo do Estado e R$ 1,2 milhão de contrapartida do município.
Conforme a proposta, os recursos serão destinados à abertura do processo licitatório e à execução das obras de recuperação completa das vias urbanas abrangidas pelo projeto.
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