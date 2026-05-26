Coleta de resíduos eletrônicos está acontecendo hoje em Tenente Portela

Está acontecendo nesta terça-feira, dia 26 de maio, em Tenente Portela, a campanha de coleta de resíduos eletrônicos, iniciativa voltada ao descarte correto de equipamentos que não possuem mais utilidade e que podem causar impactos ao meio ambiente quando descartados de forma inadequada.

A ação ocorre na Praça do Imigrante, das 8h às 16h, reunindo moradores interessados em dar destino adequado a materiais eletrônicos sem uso.

Entre os itens que podem ser entregues estão celulares, computadores, monitores, teclados, aparelhos eletrônicos, equipamentos de informática e outros dispositivos que estejam danificados ou fora de uso.

O descarte correto de resíduos eletrônicos é considerado importante para evitar a contaminação do solo e da água por componentes presentes nesses materiais, além de permitir a destinação adequada e possível reaproveitamento de parte dos equipamentos.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (55) 3551-3446. A atividade é promovida pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.







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