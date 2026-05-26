Quarta, 27 de Maio de 2026
11°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Coleta de resíduos eletrônicos está acontecendo hoje em Tenente Portela

Ação realizada na Praça do Imigrante recebe equipamentos eletrônicos inutilizados, iníciou as 8h e se estende até às 16h

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
26/05/2026 às 10h24 Atualizada em 26/05/2026 às 10h50
Coleta de resíduos eletrônicos está acontecendo hoje em Tenente Portela
(Foto: Divulgação Ascom Tenente Portela)

Está acontecendo nesta terça-feira, dia 26 de maio, em Tenente Portela, a campanha de coleta de resíduos eletrônicos, iniciativa voltada ao descarte correto de equipamentos que não possuem mais utilidade e que podem causar impactos ao meio ambiente quando descartados de forma inadequada.

A ação ocorre na Praça do Imigrante, das 8h às 16h, reunindo moradores interessados em dar destino adequado a materiais eletrônicos sem uso.

Entre os itens que podem ser entregues estão celulares, computadores, monitores, teclados, aparelhos eletrônicos, equipamentos de informática e outros dispositivos que estejam danificados ou fora de uso.

O descarte correto de resíduos eletrônicos é considerado importante para evitar a contaminação do solo e da água por componentes presentes nesses materiais, além de permitir a destinação adequada e possível reaproveitamento de parte dos equipamentos.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (55) 3551-3446. A atividade é promovida pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.



■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.


* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Divulgação)
Tenente Portela Há 16 horas

Projeto de lei prevê recuperação asfáltica em avenidas do trecho urbano da ERS-330

Proposta encaminhada à Câmara autoriza investimentos superiores a R$ 6,6 milhões para obras ligadas ao processo de municipalização das rodovias estaduais

 (Foto: Ascom Prefeitura de Derrubadas)
Derrubadas Há 19 horas

Curso no CRAS de Derrubadas transforma ingrediente tradicional em receitas criativas

Além da variedade de receitas, a proposta também incentivou uma alimentação mais saudável, mostrando que produtos simples e acessíveis podem render pratos nutritivos e cheios de sabor

Foto: Divulgação Ascom Redentora
Redentora Há 1 dia

Prefeitura de Redentora promove curso gratuito de Retroescavadeira em parceria com o SENAR

A Administração Municipal informa ainda que estão abertas as inscrições para o Curso de Motoniveladora (Patrola), que acontecerá entre os dias 29 de junho e 03 de julho de 2026.

 (Foto: Reprodução Redes Sociais)
Cidades Há 2 dias

Tenente Portela faz balanço e avalia agendas cumpridas durante Marcha em Brasília

Durante o evento, representantes do município participaram de reuniões e apresentaram demandas nas áreas de infraestrutura, educação e desenvolvimento urbano

 (Foto: Arquivo pessoal)
Talento Há 2 dias

Santo Augusto: Betina Lucca conquista primeiro lugar no Carijinho em sua estreia no palco do Carijo da Canção Gaúcha

Betina apresentou a canção “Primeiro Romance” e conquistou o primeiro lugar na categoria Piá, emocionando o público e destacando o talento santo-augustense em um dos mais tradicionais festivais nativistas do Rio Grande do Sul.

Tenente Portela, RS
15°
Tempo nublado
Mín. 11° Máx. 21°
15° Sensação
1.72 km/h Vento
95% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h14 Nascer do sol
17h49 Pôr do sol
Quinta
22°
Sexta
24° 12°
Sábado
24° 13°
Domingo
23° 14°
Segunda
20° 12°
Últimas notícias
Economia Há 3 horas

Frente parlamentar cria projeto contra anúncio e patrocínio das bets
Economia Há 3 horas

Mega-Sena não tem ganhador; prêmio acumula e vai a R$ 6 milhões
Acidente Há 4 horas

Tragédia na RSC-472: Homem morre atropelado após descer de carro com pane mecânica em Tenente Portela
Câmara Há 4 horas

Comissão especial pode votar parecer sobre o fim da escala 6x1 nesta quarta-feira
Senado Federal Há 4 horas

Mourão contesta o programa Desenrola e cobra apoio ao agronegócio do RS

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O Ultimo livro
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,03 -0,01%
Euro
R$ 5,86 +0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 403,532,49 -0,43%
Ibovespa
176,589,03 pts -0.69%
Mega-Sena
Concurso 3011 (26/05/26)
02
05
27
36
40
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7035 (26/05/26)
14
15
48
58
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3695 (26/05/26)
01
02
03
04
06
08
09
13
15
17
18
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2928 (25/05/26)
07
12
18
22
24
35
37
42
58
59
61
63
71
74
75
77
79
91
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2961 (25/05/26)
10
12
13
16
37
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias