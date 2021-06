SES e COSEMS estimam vacinar até setembro, com primeira dose, toda a população até 18 anos

Conforme estimativas, seria possível, em setembro, avançar na vacinação da faixa etária de 18 a 29 anos com a D1, fechando essa etapa no Estado (Foto: Cristine Rochol)

Cálculos feitos pela Secretaria Estadual da Saúde (SES), a partir de projeções do envio de remessas de vacinas anunciadas pelo Ministério da Saúde, indicam que até setembro deste ano todo o público prioritário do Rio Grande do Sul, estimado em 8.946.899 pessoas, deve estar imunizado com a primeira dose (D1) da vacina contra a Covid-19.

Conforme estimativas, seria possível, em setembro, avançar na vacinação da faixa etária de 18 a 29 anos com a D1, fechando essa etapa no Estado. Até dezembro, a previsão é completar o esquema vacinal do grupo prioritário, com a aplicação da segunda dose (D2) em todos que têm direito.

Foto: Reprodução/Secom Rio Grande do Sul

De acordo com a secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, o Governo do RS tem expectativa de que o Ministério da Saúde seja regular no envio das remessas e cumpra o calendário anunciado. — Estamos mobilizados para continuar na distribuição ágil de todas as remessas, e os municípios seguem comprometidos de que não podemos deixar doses paradas nos postos, dinâmica que nos permite estar sempre no topo do ranking da vacinação no país. É fundamental que possamos cumprir esse cronograma para protegermos a população — afirma Arita Bergmann.

Para o presidente do Conselho das Secretarias Municipais da Saúde (COSEMS/RS), Maicon Lemos, o avanço da imunização no Estado será capaz de reduzir os casos graves da doença e impactar nas taxas de ocupação de leitos de UTI e enfermaria da rede de saúde, que atingem índices preocupantes. — Se garantidas as entregas de vacinas, os municípios gaúchos estão prontos para continuar imunizando em ritmo acelerado — diz Maicon Lemos.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular? Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

PREVISÃO DE VACINAÇÃO DA POPULAÇÃO GAÚCHA