Presidente do TSE debaterá a reforma eleitoral e o voto impresso com deputados

A Câmara dos Deputados promove comissão geral na quarta-feira (09/06), a partir das 09 horas, com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso.

O objetivo é debater duas Propostas de Emenda à Constituição (PECs) em discussão na Câmara dos Deputados que tratam de temas eleitorais: a PEC 125/2011, que proíbe eleições próximas a feriados, mas terá o parecer ampliado para incluir temas da reforma eleitoral; e a PEC 135/2019, que prevê a adoção de urnas eletrônicas que permitam a impressão dos votos para possibilitar a auditagem das eleições.

Conforme o roteiro da comissão geral, o ministro Luís Roberto Barroso fará uso da palavra por 20 minutos. Em seguida, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), concede a palavra aos presidentes das comissões especiais que analisam as duas PECs e ao presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática da Casa pelo prazo de dez minutos cada um.

Por fim, os deputados indicados para falar pelos partidos fazem uso da palavra por três minutos. A cada cinco oradores, o ministro Luís Roberto Barroso terá a palavra pelo tempo de dez minutos.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular? Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.