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Busca por crédito consciente cresce entre servidores

Mudanças no cenário do crédito e discussões sobre organização financeira ampliam o debate sobre planejamento e contratação consciente entre servido...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
25/05/2026 às 11h32
Busca por crédito consciente cresce entre servidores
Freepik

O aumento das discussões sobre organização financeira e uso responsável do crédito tem ampliado o interesse por planejamento financeiro entre servidores públicos brasileiros. O movimento ocorre em um cenário de elevado comprometimento da renda das famílias no país. Segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), 79,5% das famílias brasileiras declararam possuir algum tipo de dívida no início de 2026, maior percentual já registrado pela pesquisa. Nesse contexto, temas como educação financeira, contratação consciente de crédito e previsibilidade orçamentária ganham espaço entre trabalhadores que buscam maior organização financeira no médio e longo prazo.

O cenário reforça ainda mais a importância da educação financeira e do acesso a soluções de crédito mais inteligentes, previsíveis e sustentáveis para o dia a dia dos trabalhadores do setor público.

Dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) mostram que o cartão de crédito segue sendo o principal responsável pelo endividamento das famílias brasileiras, atingindo 84,9% das dívidas, registradas, somente em março de 2026. A questão está no uso descontrolado e nos juros elevados do crédito rotativo, que podem transformar pequenas dívidas em grandes problemas financeiros.

Para Rodrigo Mendes, CEO da Pegcard, o maior desafio está na forma como o crédito é utilizado no Brasil. "O crédito não é o vilão. O problema está no uso inadequado e na falta de orientação financeira. Muitas pessoas utilizam o cartão de crédito como extensão da renda mensal, sem perceber o impacto dos juros e do efeito acumulativo das dívidas. Isso acaba comprometendo boa parte do orçamento familiar", afirma.

Segundo Mendes, a estabilidade do servidor público muitas vezes cria uma sensação de segurança que pode levar ao consumo impulsivo ou à contratação de créditos pouco vantajosos.

"O servidor possui previsibilidade salarial, mas isso não elimina a necessidade de planejamento. Pelo contrário: essa previsibilidade pode ser uma grande vantagem quando usada de forma estratégica e consciente", explica.

Nesse contexto, o especialista aponta o crédito consignado como uma alternativa mais previsível e segura quando comparada a modalidades como cartão de crédito convencional, cheque especial e empréstimos pessoais com juros elevados.

"O consignado possui taxas mais controladas, parcelas previsíveis e um risco financeiro menor quando utilizado com responsabilidade. Ele pode ser uma ferramenta importante para reorganização financeira, quitação de dívidas caras e planejamento de vida, desde que exista consciência financeira por trás da contratação", destaca Rodrigo Mendes.

Além disso, o executivo e o legislativo reforçam que educação financeira deve caminhar junto com o acesso ao crédito, com base nos últimos lançamentos, como o Novo Desenrola Brasil, com medidas direcionadas para servidores públicos federais. "Não basta oferecer crédito. É preciso orientar as pessoas sobre como usar esse recurso da melhor maneira possível. Educação financeira significa ensinar planejamento, consumo consciente e tomada de decisão inteligente. Isso impacta diretamente a qualidade de vida do servidor", comenta Mendes.

O debate sobre saúde financeira também tem ganhado espaço dentro das instituições públicas e privadas, especialmente pelos impactos que o endividamento gera na produtividade, no bem-estar emocional e na qualidade de vida dos profissionais. Para Rodrigo Mendes, o futuro das relações financeiras passa pela construção de soluções mais humanas e sustentáveis.

"Hoje, oferecer benefícios financeiros inteligentes e acesso a crédito consciente é também uma forma de cuidado com as pessoas. Quando o servidor consegue organizar sua vida financeira, ele ganha tranquilidade, poder de compra e qualidade de vida. E isso reflete positivamente em toda a economia", finaliza.

Para mais informações, basta acessar: https://www.linkedin.com/company/somospegcard/

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