Tenente Portela faz balanço e avalia agendas cumpridas durante Marcha em Brasília

O prefeito de Tenente Portela, Rosemar Sala, avaliou de forma positiva a participação do município na XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, realizada entre os dias 18 e 21 de maio, na capital federal.

Durante a programação, a comitiva portelense participou de reuniões e agendas junto a ministérios e órgãos do Governo Federal, apresentando demandas relacionadas a áreas como infraestrutura, educação e desenvolvimento urbano.

Além das visitas institucionais, o evento também proporcionou a troca de experiências e o diálogo com lideranças políticas e representantes municipais de diferentes regiões do país, acompanhando discussões e pautas voltadas ao fortalecimento das administrações municipais e ao desenvolvimento dos municípios brasileiros.







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