Santo Augusto: Betina Lucca conquista primeiro lugar no Carijinho em sua estreia no palco do Carijo da Canção Gaúcha

A jovem santo-augustense Betina Kiara Lucca dos Santos escreveu seu nome na história do palco do Carijinho neste sábado (23), dentro da programação do 39º Carijo da Canção Gaúcha.

Betina apresentou a canção “Primeiro Romance” e conquistou o primeiro lugar na categoria Piá, emocionando o público e destacando o talento santo-augustense em um dos mais tradicionais festivais nativistas do Rio Grande do Sul.

Além da conquista, a participação teve um significado ainda mais especial para a família: foi a primeira vez que Betina enviou uma música para o festival e também a primeira vez que subiu ao palco para cantar na competição.

No palco, Betina esteve acompanhada pelos músicos Maximiliano Tchêtuco no guitarrón, João Perusatto na percussão, Arthur Emmanuel no violão e Roger Cáceres na gaita botoneira.

A mãe, Jucelia, contou à Rádio Querência que Betina esteve tranquila do início ao fim da apresentação. Segundo ela, a emoção veio após o resultado e durante as entrevistas concedidas às rádios.

“Ela se emocionou no final, quando deu entrevistas para as rádios, mas era de alegria. Aquele palco tem uma energia surreal”, relatou.

Jucelia também destacou o carinho recebido do público ainda antes da divulgação do resultado. “Muitas pessoas que nós nem conhecíamos vieram abraçar ela antes mesmo de sair o resultado, dizendo que ficaram emocionadas com a apresentação dela”, contou.

O festival acontece no Parque de Exposições Tealmo José Schardong, em Palmeira das Missões, e segue até o dia 31 de maio, com ampla programação cultural e entrada gratuita.