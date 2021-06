Prefeito de Vista Gaúcha se reúne com empresa de suínos

Na semana que passou esteve no Gabinete do Prefeito Locatelli o veterinário João, da Empresa Acadrolli Suínos de Rodeio Bonito que é responsável pela integração da empresa em Vista Gaúcha.

Na oportunidade comentou-se sobre parceria e tendência de ampliação no município sendo que o prefeito disse que Vista Gaúcha está de portas abertas para novos investimentos e novas parcerias.

O veterinário destacou e parabenizou o trabalho que o Município vem fazendo nas propriedades dos parceiros, acesso de qualidade, terraplanagem para novos investimentos e incentivos financeiros para quem está investindo bem como a retirada gratuita dos dejetos das propriedades.

A Empresa Acadrolli possui atualmente 10 parceiros integrados na terminação com uma produção de mais de 30 mil suínos ano, e 2 parceiros UPL, Unidade de produção de Leitões.

