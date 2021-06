Brasil é incluído na lista de países que receberão doações de vacinas dos Estados Unidos

Com uma lista de aproximadamente 40 nações, os Estados Unidos doarão, no primeiro lote, 25 milhões de doses. Ao todo, os EUA se comprometeram em doar um total de 80 milhões de doses.

Ainda não foi divulgado exatamente a quantidade que o Brasil receberá, mas se sabe que a distribuição será feita até o final de junho, incluindo unidades de vacinas AstraZeneca, Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson.

O presidente americano, Joe Biden, vem sendo pressionado por vários países, junto da OMS, para que compartilhe parte dos imunizantes estocados no país, já que estão grandemente avançados no programa de vacinação.

As remessas serão entregues por intermédio da aliança Covax da Organização Mundial da Saúde (OMS), que gerenciará 19 milhões de doses distribuídas desta forma (aproximadamente):

- 6 milhões para os países Américas do Sul e Central: Brasil, Argentina, Colômbia, Costa Rica, Peru, Equador, Paraguai, Bolívia, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Comunidade do Caribe e República Dominicana;

- 7 milhões para a Ásia: Índia, Nepal, Bangladesh, Paquistão, Sri Lanka, Afeganistão, Ilhas Maldivas, Malásia, Filipinas, Vietnã, Indonésia, Tailândia, Laos, Papua Nova Guiné, Taiwan e Ilhas do Pacífico;

- 5 milhões para a África, entre os países selecionados em coordenação com a União Africana;

- 6 milhões entre parceiros regionais dos EUA (México, Canadá e Coreis do Sul), regiões com surtos de Covid-19 (Cisjordânia, Gaza, Ucrânia, Kosovo, Haiti, Geórgia, Egito, Jordânia, Iraque e Iêmen) e trabalhadores da linha de frente das Nações Unidas.

