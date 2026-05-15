Plantio de 300 mudas reforça arborização segura em Tenente Portela

O programa também segue normas que impedem o plantio sob redes de alta tensão, evitando problemas futuros de manutenção e garantindo mais segurança à população e à infraestrutura elétrica.

As espécies escolhidas, como ipês, guabiju e canelinha, são adequadas ao ambiente urbano por não interferirem em calçadas, redes elétricas e estruturas subterrâneas. O plantio foi realizado em vias e praças que receberam melhorias recentes, respeitando o planejamento urbano do município.

A ação contou com o acompanhamento da secretária de Planejamento e Políticas Estruturantes, Salete Bettio Sala, e tem como objetivo fortalecer a arborização urbana com critérios técnicos que garantem segurança e sustentabilidade.

Tenente Portela realizou o plantio de 300 mudas de árvores nos dias 12 e 13, dentro do programa Arborização + Segura, em parceria com a RGE Distribuidora de Energia e o Departamento de Meio Ambiente.

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