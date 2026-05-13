Caio Martins nos Bairros amplia acesso ao esporte gratuito

O projeto Caio Martins nos Bairros, desenvolvido pelo Instituto Opus Vitae, acontece em Niterói ao longo de 2026, com patrocínio da Enel, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do Estado do Rio de Janeiro, e apoio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer. A iniciativa prevê atender aproximadamente 2.400 pessoas distribuídas em 30 núcleos instalados em diferentes bairros da cidade.

As atividades são direcionadas a crianças a partir de seis anos, jovens, adultos e idosos, com prioridade para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Serão oferecidas 11 modalidades esportivas: futebol, futsal, jiu‑jitsu, capoeira, funcional, karatê, zumba, boxe, muay‑thai, futevôlei, entre outras, organizadas em turmas de até 80 participantes, com aulas três vezes por semana, ministradas por profissionais qualificados e com infraestrutura garantida.

Os núcleos já estão operando em áreas como Icaraí, Ingá, Charitas, Santa Rosa, Fonseca, Engenho do Mato, Largo da Batalha, Região Oceânica, Morro da Penha, Caramujo, Cubango, Barreto e Jurujuba. A proposta visa reduzir deslocamentos, superar barreiras geográficas e ampliar o alcance das políticas públicas de esporte, assegurando que o acesso ocorra diretamente nas comunidades.

Além das aulas regulares, o programa prevê eventos de integração ao longo do ano, destinados a promover a convivência entre alunos, famílias e moradores, fortalecendo vínculos sociais e o senso de pertencimento.

"O Caio Martins vive um novo ciclo. Estamos ampliando o acesso, fortalecendo a infraestrutura e levando o esporte para dentro das comunidades. O objetivo é garantir que cada vez mais pessoas tenham acesso gratuito à prática esportiva e aos seus benefícios", afirma o secretário estadual de Esporte e Lazer, Rodrigo Scorzelli.

Para o subsecretário de Esporte, Carlos Otávio "Casota", a iniciativa tem impacto direto na transformação social: "Levar o esporte para dentro dos bairros é levar oportunidade, dignidade e transformação social para quem mais precisa. Quando investimos nas nossas crianças e jovens, estamos construindo um futuro melhor para toda Niterói", destaca.

As inscrições são gratuitas e realizadas presencialmente nos próprios núcleos, por ordem de chegada. Caso haja desistências, novas vagas poderão ser preenchidas. O programa estima impacto indireto em cerca de 6 mil pessoas, ao promover saúde, cidadania e desenvolvimento social.