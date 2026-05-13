Quarta, 13 de Maio de 2026
5°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Caio Martins nos Bairros amplia acesso ao esporte gratuito

Programa descentraliza atividades do complexo esportivo, alcança até 2,4 mil pessoas em dezenas de núcleos e fortalece políticas públicas nos bairr...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
13/05/2026 às 14h46
Caio Martins nos Bairros amplia acesso ao esporte gratuito
Divulgação Caio Martins nos Bairros

O projeto Caio Martins nos Bairros, desenvolvido pelo Instituto Opus Vitae, acontece em Niterói ao longo de 2026, com patrocínio da Enel, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do Estado do Rio de Janeiro, e apoio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer. A iniciativa prevê atender aproximadamente 2.400 pessoas distribuídas em 30 núcleos instalados em diferentes bairros da cidade.

As atividades são direcionadas a crianças a partir de seis anos, jovens, adultos e idosos, com prioridade para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Serão oferecidas 11 modalidades esportivas: futebol, futsal, jiu‑jitsu, capoeira, funcional, karatê, zumba, boxe, muay‑thai, futevôlei, entre outras, organizadas em turmas de até 80 participantes, com aulas três vezes por semana, ministradas por profissionais qualificados e com infraestrutura garantida.

Os núcleos já estão operando em áreas como Icaraí, Ingá, Charitas, Santa Rosa, Fonseca, Engenho do Mato, Largo da Batalha, Região Oceânica, Morro da Penha, Caramujo, Cubango, Barreto e Jurujuba. A proposta visa reduzir deslocamentos, superar barreiras geográficas e ampliar o alcance das políticas públicas de esporte, assegurando que o acesso ocorra diretamente nas comunidades.

Além das aulas regulares, o programa prevê eventos de integração ao longo do ano, destinados a promover a convivência entre alunos, famílias e moradores, fortalecendo vínculos sociais e o senso de pertencimento.

"O Caio Martins vive um novo ciclo. Estamos ampliando o acesso, fortalecendo a infraestrutura e levando o esporte para dentro das comunidades. O objetivo é garantir que cada vez mais pessoas tenham acesso gratuito à prática esportiva e aos seus benefícios", afirma o secretário estadual de Esporte e Lazer, Rodrigo Scorzelli.

Para o subsecretário de Esporte, Carlos Otávio "Casota", a iniciativa tem impacto direto na transformação social: "Levar o esporte para dentro dos bairros é levar oportunidade, dignidade e transformação social para quem mais precisa. Quando investimos nas nossas crianças e jovens, estamos construindo um futuro melhor para toda Niterói", destaca.

As inscrições são gratuitas e realizadas presencialmente nos próprios núcleos, por ordem de chegada. Caso haja desistências, novas vagas poderão ser preenchidas. O programa estima impacto indireto em cerca de 6 mil pessoas, ao promover saúde, cidadania e desenvolvimento social.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 15 horas

Flu, Inter e Cruzeiro vencem e avançam na Copa do Brasil

Equipes da Série A superam adversários de menor investimento

 Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional
Internacional Há 24 horas

Inter decide vaga na Copa do Brasil diante do Athletic-MG no Beira-Rio

Rádio Província FM transmite a partida desta terça-feira pela Rede Gaúcha SAT para toda a região.

 American Pistachio Growers
Esportes Há 1 dia

Pistaches servem como aliados para práticas esportivas

Pistache, rico em proteínas, fibras e antioxidantes, tem sido incorporado por atletas como fonte de energia gradual e apoio à recuperação muscular,...
Esportes Há 2 dias

BR feminino: Palmeiras goleia Atlético-MG e assume vice-liderança

TV Brasil transmitiu vitória de 4 a 1 das Palestrinas
Esportes Há 2 dias

TV Brasil mostra nesta segunda confronto entre Palmeiras e Atlético-MG

É a décima rodada do Brasileirão Feminino de Futebol

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. Máx. 20°
19° Sensação
0.34 km/h Vento
40% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h07 Nascer do sol
17h55 Pôr do sol
Quinta
20°
Sexta
21°
Sábado
17° 10°
Domingo
21° 15°
Segunda
15° 11°
Últimas notícias
Ciclo Romaria Há 26 minutos

Inscrições abertas para a Ciclo Romaria dos Beatos Manuel e Adílio em Nonoai
Tecnologia Há 33 minutos

Liderança predatória se esconde atrás do carisma
Senado Federal Há 33 minutos

Acolhida sugestão legislativa de destinar multas do FGTS direto ao trabalhador
Câmara Há 33 minutos

Comissão de Trabalho vai eleger novo presidente nesta tarde
Educação Há 33 minutos

Divulgado resultado de pedido de isenção da inscrição para o Enem 2026

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,98 +1,94%
Euro
R$ 5,84 +1,75%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 421,106,55 -1,16%
Ibovespa
177,835,70 pts -1.39%
Mega-Sena
Concurso 3007 (12/05/26)
17
19
27
32
38
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 7023 (12/05/26)
16
35
44
66
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3683 (12/05/26)
02
03
05
07
08
09
10
11
12
14
16
19
20
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2922 (11/05/26)
02
04
10
18
28
32
34
36
46
47
61
65
66
69
76
86
88
91
93
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2955 (11/05/26)
05
10
20
30
46
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias