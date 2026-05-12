Terça, 12 de Maio de 2026
3°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Escolas devem informar as crianças sobre seus direitos, aprova CE

As escolas poderão ser obrigadas a informar os alunos sobre seus direitos e os canais de denúncia e ajuda. É o que determina o PL 4.161/2025 , apro...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
12/05/2026 às 16h55
Escolas devem informar as crianças sobre seus direitos, aprova CE
Aprovado pela Comissão de Educação e Cultura, o PL 4.161/2025 segue para a votação do Plenário - Foto: Sedu-Al

As escolas poderão ser obrigadas a informar os alunos sobre seus direitos e os canais de denúncia e ajuda. É o que determina o PL 4.161/2025 , aprovado nesta terça-feira (12) pela Comissão de Educação e Cultura (CE). O texto recebeu parecer favorável da senadora Leila Barros (PDT-DF) e segue para análise no Plenário.

De autoria da Comissão de Direitos Humanos (CDH), o projeto altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para incluir, entre as incumbências das escolas, ações de conscientização e a divulgação, para crianças e adolescentes, dos canais de proteção infantil, como odisque 100.

De acordo com a relatora, o objetivo é fortalecer o papel da escola na prevenção e no enfrentamento à violência, levando aos alunos conhecimento sobre seus direitos e sobre formas de identificar situações de abuso. O texto também trata da capacitação de profissionais da educação para reconhecer sinais de violência e agir adequadamente. E propõe maior articulação entre escolas e órgãos de proteção no enfrentamento da violência infantil.

Proteção integral

A proposta teve origem no relatório de uma diligência externa realizada em Roraima, denominada Operação Acolhida e Território Yanomami. Durante a missão, foram colhidas denúncias sobre abusos, exploração sexual e estupros de crianças indígenas e migrantes. A diligência constatou ainda a ineficiência na articulação entre os órgãos de proteção e a sobrecarga dos equipamentos públicos na região.

O relatório da senadora Leila Barros destaca dados do Atlas da Violência de 2025, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). Segundo o levantamento, entre 2013 e 2023, mais de 98 mil crianças e adolescentes foram vítimas de homicídio no Brasil. No mesmo período, foram notificados cerca de 1 milhão de atos de violência contra pessoas de zero a 19 anos.

A análise aponta que o ambiente doméstico é o local onde ocorre a maior parte dessas agressões. Na faixa etária de zero a quatro anos, as residências representam 67,8% dos casos de violência notificados. Entre crianças de cinco a 14 anos, o índice é de 65,9%, e cai para 48,4% na faixa entre 15 e 19 anos. Os registros de violência retomaram o crescimento a partir de 2021, após uma queda pontual no primeiro ano da pandemia.

Para Leila, a escola deve assumir um compromisso ativo na proteção integral dos alunos, servindo como um ponto de apoio fundamental para interromper ciclos de violência que muitas vezes ocorrem dentro de casa. Ela afirma que o fortalecimento do compromisso escolar é urgente diante da fragilidade do poder público em diversas regiões.

— É preciso que a educação escolar assuma um compromisso cada vez mais ativo no esforço coletivo de proteção de nossas crianças e adolescentes — afirmou Leila no relatório, lido pelo senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO).

Aparato normativo

A legislação já conta com instrumentos de combate à violência, como o Programa de Combate à Intimidação Sistemática ( Lei 13.185, de 2015 ), o Sistema Nacional de Acompanhamento e Combate à Violência nas Escolas ( Lei 14.643, de 2023 ) e a Política Nacional de Atenção Psicossocial nas Comunidades Escolares ( Lei 14.819, de 2024 ). Além disso, a Lei 13.010, de 2014 , prevê que temas de direitos humanos e prevenção à violência sejam tratados de forma transversal nos currículos.

Mas o projeto visa dar mais visibilidade ao tema e responder à necessidade de difundir aos alunos informações diretas sobre como denunciar crimes.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Relatora, Leila Barros apontou inconstitucionalidade na emenda da Câmara ao PL 1.990/2024 - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Senado Federal Há 1 hora

CMA rejeita emenda da Câmara para Fundo da Caatinga

A Comissão de Meio Ambiente (CMA) rejeitou nesta terça-feira (12) a emenda da Câmara dos Deputados que autorizaria o Poder Executivo a criar o Fund...

 A senadora Tereza Cristina apresentou texto alternativo ao projeto do senador Confúcio Moura - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Remoção obrigatória de veículos abandonados vai à CAE

A Comissão de Meio Ambiente (CMA) aprovou nesta terça-feira (12) projeto que torna obrigatória a remoção de veículos em estado de abandono localiza...

 Presidente da CAE, o senador Renan Calheiros (E) confirmou a reunião - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Senado Federal Há 3 horas

CAE confirma audiência com Galípolo na terça-feira

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) confirmou para a terça-feira (19) audiência pública com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. O ...

 O projeto, do senador Jayme Campos, recebeu parecer favorável da senadora Damares Alves - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Senado Federal Há 4 horas

Destinação de parte da receita de loterias para lares de idosos vai à Câmara

Instituições de Longa Permanência para Idosos (Ilpis) poderão receber parte de recursos arrecadados em loterias. Projeto com essa finalidade foi ap...

 Tereza Cristina (no centro) leu o parecer favorável à proposta, elaborado por Professora Dorinha Seabra - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Senado Federal Há 4 horas

CAE aprova uso de multas para socorro de animais abandonados; texto vai à CMA

O projeto de lei que permite o uso de parte da arrecadação com multas ambientais no socorro de animais abandonados — PL 4.490/2025 — foi aprovado...

Tenente Portela, RS
12°
Tempo limpo
Mín. Máx. 19°
11° Sensação
1.62 km/h Vento
56% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h06 Nascer do sol
17h56 Pôr do sol
Quarta
20°
Quinta
21°
Sexta
22°
Sábado
23° 11°
Domingo
19° 13°
Últimas notícias
Tecnologia Há 26 minutos

Ataques com IA demandam estratégias de defesa corporativa
Câmara Há 26 minutos

Congresso analisa crédito de R$ 33,6 milhões para projetos de irrigação
Economia Há 26 minutos

Petrobras abre 150 vagas em programa de estágio; veja como participar
Economia Há 26 minutos

Empresas aumentam para R$ 5 mil auxílio a vítimas da explosão em SP
Tecnologia Há 58 minutos

Reforma Tributária exige atenção das empresas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,89 +0,06%
Euro
R$ 5,74 -0,34%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 417,947,82 -1,25%
Ibovespa
180,342,33 pts -0.86%
Mega-Sena
Concurso 3006 (09/05/26)
25
42
45
48
50
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7022 (11/05/26)
30
38
47
50
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3682 (11/05/26)
01
02
04
05
07
09
10
11
12
13
17
18
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2922 (11/05/26)
02
04
10
18
28
32
34
36
46
47
61
65
66
69
76
86
88
91
93
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2955 (11/05/26)
05
10
20
30
46
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias