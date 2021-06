Em SP, Rodovia Imigrantes tem pontos de lentidão rumo ao litoral

Em São Paulo, o feriado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (3), foi antecipado para a última semana de março como medida para conter o avanço do coronavírus.

Ainda assim, o paulistano que está na estrada rumo ao litoral encontra tráfego lento, por excesso de veículos, do km 41 ao km 43, da Rodovia dos Imigrantes (SP 160), principal via de acesso da cidade de São Paulo à Baixada Santista e ao litoral sul do estado

A chegada à Praia Grande também tem tráfego lento pela Rodovia dos Imigrantes, do km 69 ao km 70, devido à barreira sanitária fora do trecho de concessão.

O motorista encontra boas condições de tráfego nas demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes, tanto em direção ao litoral quanto no sentido São Paulo. O tempo está bom e a visibilidade é boa.

O Sistema Anchieta-Imigrantes está em Operação Normal (5x5). Para a descida, o motorista pode utilizar a pista sul da via Anchieta ou a pista sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra é realizada pelas pistas norte das duas rodovias.

Interior

Quem está indo para o interior paulista encontra tráfego normal na Rodovia Ayrton Senna e na Rodovia Carvalho Pinto.

No sentido São Paulo das rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto e na rodovia Hélio Smidt, as condições de tráfego são boas. O trecho da rodovia dos Tamoios na região de São José dos Campos tem tráfego normal.

Na capital paulista, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o trânsito está normal nas zonas norte, leste, oeste. Já no centro, a lentidão é de 2km e na zona sul, sentido Aeroporto de Congonhas, também é registrada lentidão.

Evitar viagens

Painéis eletrônicos nas rodovias concedidas veiculam mensagens com recomendações e medidas importantes para evitar a transmissão do novo coronavírus. Além das informações rotineiras sobre segurança no trânsito, os 392 Painéis de Mensagens Variáveis (PMV), disponíveis ao longo dos trajetos, reforçarão a importância do uso de máscaras em locais públicos e do álcool em gel.

A Secretaria de Logística e Transportes e a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) alertam para a importância de se evitar viagens desnecessárias e, consequentemente, maior exposição ao risco de contaminação por covid-19.

“O momento ainda requer atenção de todos nós. Não é hora de fazer turismo nem promover aglomeração. O isolamento social é fundamental para podermos diminuir o aumento do contágio”, reforça o secretário de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto.

O governo mantém equipes de atendimentos nas rodovias, preparadas para a prestação de serviços essenciais aos usuários, como socorro mecânico, guincho e ambulância, além do pessoal de monitoramento dos Centros de Controle Operacionais (CCOs) e da manutenção das vias, com serviços de conservação do pavimento e sinalização. Em paralelo, toda operação é acompanhada em tempo real pelas equipes dos centrais de controle e informações da Artesp e do DER.

Os profissionais que atuam nos postos de atendimento e praças de pedágio também continuam seguindo as orientações de saúde e higiene, com a utilização e disponibilização de álcool em gel aos operadores e motoristas, além do uso contínuo de máscaras.