Segunda, 11 de Maio de 2026
2°C 15°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Circo ganha reconhecimento em lei como manifestação da cultura nacional

A atividade circense brasileira passou a ser reconhecida oficialmente como manifestação da cultura e da arte popular em todo o país. A medida foi e...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
11/05/2026 às 23h11
Circo ganha reconhecimento em lei como manifestação da cultura nacional
Espetáculo circense em São Paulo - Foto: Mundo do Circo/Governo do Estado de São Paulo

A atividade circense brasileira passou a ser reconhecida oficialmente como manifestação da cultura e da arte popular em todo o país. A medida foi estabelecida pela Lei 15.405 , sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicada noDiário Oficial da Uniãodesta segunda-feira (11).

A norma tem origem no Projeto de Lei 4.740/2025 , do senador Flávio Arns (PSB-PR). Na justificativa do projeto, ele lembrou que o circo iniciou sua trajetória no Brasil ainda no século 19 e que “é muito mais do que uma forma de entretenimento: é uma manifestação cultural e artística genuína que preserva e reinventa tradições, celebra a diversidade e contribui para a construção da identidade sociocultural brasileira”.

Segundo o parlamentar, a atividade circense reúne diferentes formas de expressão artística, como música, dança, teatro e acrobacia, desempenhando papel importante na formação cultural brasileira: “A tradição dos palhaços, os números de malabarismo e os espetáculos de acrobacias são representações únicas que falam da vivência e da resiliência do povo”.

Famílias itinerantes

No Senado, o projeto foi relatado pelo senador Paulo Paim (PT-RS). Em seu parecer, ele ressaltou a relevância social, cultural e econômica do setor circense no Brasil.

Paim citou estimativas da Fundação Nacional das Artes (Funarte), segundo as quais existem pelo menos 800 circos de lona em atividade no país, responsáveis pelo sustento direto de cerca de 20 mil profissionais.

O senador afirmou ainda que o reconhecimento oficial da atividade circense fortalece o dever constitucional de proteção às manifestações culturais nacionais, além de valorizar uma expressão artística considerada fundamental para a identidade brasileira.

Paim chamou atenção para os desafios enfrentados pelas famílias circenses itinerantes. Segundo ele, a dificuldade de comprovação de residência muitas vezes dificulta o acesso a direitos básicos, como atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS) e a transferência escolar de filhos de artistas.

Lurya Rocha, sob supervisão de Dante Accioly.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 24 minutos

Izalci Lucas aponta influência política nos casos do Banco Master e do BRB

Em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (11), o senadorIzalci Lucas(PL-DF) afirmou que as investigações envolvendo o Banco Master e o Ban...

 Projetos, que poderão tramitar em conjunto, estabelecem ações voltadas aos estudantes com altas habilidades - Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Senado Federal Há 24 minutos

Plenário avalia criação de política nacional para alunos com superdotação na quarta

A criação de uma política nacional para estudantes com superdotação e novas regras para integrantes dos conselhos dos direitos da criança e do adol...

 - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Paim defende políticas para idosos e fortalecimento da previdência pública

Durante pronunciamento em Plenário nesta segunda-feira (11), o senador Paulo Paim (PT-RS) defendeu a ampliação de políticas voltadas à população id...

 - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Girão critica acordo de delação considerado “frágil” no caso Banco Master

Em pronunciamento por videoconferência na sessão plenária desta segunda-feira (11), o senador Eduardo Girão abordou o uso da colaboração premiada c...

 - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Confúcio Moura: Dados econômicos não refletem realidade das famílias

Em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (11), o senadorConfúcio Moura(MDB-RO) afirmou que há um distanciamento entre os dados econômicos ...

Tenente Portela, RS
Tempo limpo
Mín. Máx. 15°
Sensação
0.93 km/h Vento
81% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h05 Nascer do sol
17h56 Pôr do sol
Terça
19°
Quarta
19°
Quinta
16°
Sexta
20°
Sábado
15°
Últimas notícias
Tecnologia Há 22 minutos

Eletrificação de ativos avança e transforma operações
Senado Federal Há 22 minutos

Circo ganha reconhecimento em lei como manifestação da cultura nacional
Senado Federal Há 22 minutos

Izalci Lucas aponta influência política nos casos do Banco Master e do BRB
Senado Federal Há 22 minutos

Plenário avalia criação de política nacional para alunos com superdotação na quarta
Tecnologia Há 1 hora

Educação online amplia internacionalização do ensino

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,89 0,00%
Euro
R$ 5,76 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 420,594,40 -0,56%
Ibovespa
181,908,88 pts -1.19%
Mega-Sena
Concurso 3006 (09/05/26)
25
42
45
48
50
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7021 (09/05/26)
01
24
29
57
61
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3681 (09/05/26)
01
02
04
05
07
09
11
12
14
15
16
20
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2921 (08/05/26)
01
06
18
26
33
41
47
49
55
61
64
69
71
72
74
75
78
91
92
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2954 (08/05/26)
06
15
32
33
39
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias