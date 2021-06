São Paulo promove ações de incentivo ao descarte correto de lixo

Até sexta-feira (5 de junho), a cidade de São Paulo recebe diversas ações educativas para celebrar a Semana Nacional do Meio Ambiente e incentivar o descarte correto de resíduos sólidos. Sete terminais de ônibus e o Parque da Juventude disponibilizarão pontos de troca de recicláveis, eletrônicos e óleo de cozinha usado por saquinhos de composto orgânico e sabão em barra.

As atividades, promovidas pela prefeitura de São Paulo, por meio da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (Amlurb) e da Secretaria Municipal das Subprefeituras, têm o objetivo de conscientizar a população para diminuir o impacto dos resíduos no meio ambiente.

A coleta dos materiais será realizada por agentes ambientais, que também atuarão na conscientização. Os materiais recicláveis coletados nos pontos de troca serão destinados prioritariamente para as cooperativas de reciclagem habilitadas na Amlurb, a fim de fomentar e contribuir com a geração de renda de 940 famílias de cooperados.

Já os resíduos eletrônicos serão encaminhados para Cooperativa Coopermiti, também habilitada na autarquia, e o óleo de cozinha usado será destinado para o Instituto Triângulo, que transforma o material em sabão em barra.

Coleta de gesso

A partir de sexta-feira (4), cerca de 30 ecopontos começarão a receber e reciclar gesso – material que antes não era aceito nas unidades. De acordo com Amlurb, a iniciativa busca diminuir o descarte irregular desse material, além de ampliar a quantidade de resíduos aceitos nos ecopontos – atualmente os equipamentos recebem gratuitamente recicláveis, entulho, poda de árvore e grandes objetos. O projeto será implantado gradativamente nas demais unidades.

Para a implantação dessa iniciativa, a Amlurb realizou um projeto-piloto por oito meses em algumas unidades para testar a viabilidade técnica e adesão da população. Durante esse período, foram recebidas e recicladas cerca de 8 mil toneladas de gesso.

Também na sexta-feira (4), serão inaugurados dois novos ecopontos na zona leste, localizados na Subprefeitura de São Miguel Paulista – Ecoponto Jardim Romano e Ecoponto Jardim Helena.

Além disso, as mais de 144 mil papeleiras distribuídas pelas vias da cidade começaram a receber, nesta semana, novos adesivos com frases educativas. Com três diferentes frases, “Lugar de lixo é aqui”, “Lugar de lixo é no lixo” e “Lixo no chão, não!”, a campanha reforça a importância do descarte correto nas vias.

Segundo a Amlurb, diariamente, são coletadas cerca de 8 mil toneladas de resíduos no serviço de varrição e lixeiras. A adesivação nos equipamentos acontecerá de maneira gradativa ao longo do ano.

Pontos de coleta e troca, até 5 de junho, das 10 às 16h:

Terminal Mercado - Av. do Estado, nº 3.350

Terminal Grajaú - Rua Giovanni Bononcini, nº 77

Terminal Vila Prudente - Av. Professor Luís Ignácio de Anhaia Melo, nº 1359

Terminal Lapa - Praça Miguel Dell Erba, nº 50

Terminal A. E. Carvalho - Av. Imperador, 1.401 - Cidade A. E. Carvalho

Terminal Capelinha - Estrada de Itapecerica, nº 3.222

Parque da Juventude – ao lado do metrô Carandiru

Inauguração dos ecopontos

Ecoponto Jardim Helena, ma Rua Cosme dos Santos com a Rua Macapera – Jd. São Martinho

Ecoponto Jardim Romano, na Rua Duarte Martins Mourão, 307.