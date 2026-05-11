Sessão destaca importância dos contadores para reforma tributária e combate à corrupção

Em sessão solene no Congresso Nacional nesta segunda (11), representantes dos mais de 500 mil profissionais de contabilidade do país defenderam a importância da categoria, ressaltando seu papel na implementação da reforma tributária e no combate à corrupção.

A cerimônia — que aconteceu no Plenário do Senado — celebrou os 80 anos do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e o Dia do Contabilista (25 de abril). Além disso, como parte das comemorações, o Senado inaugurou uma exposição com peças do Museu da Contabilidade.

O senador Izalci Lucas (PL-DF), que também é contador, foi um dos parlamentares que solicitaram a sessão. Ele destacou a relevância desses profissionais para a manutenção da atividade econômica e para a transparência das relações financeiras.

— O contador é, muitas vezes, o conselheiro de quem decide empreender. São os contadores que ajudam a pequena empresa a nascer; são os contadores que orientam o comerciante que está tentando manter as portas abertas; somos nós que atravessamos a madrugada fechando balanços, organizando folhas salariais, enfrentando prazos e mudanças tributárias quase que diárias para garantir que uma empresa continue funcionando — declarou Izalci.

Ao ressaltar a responsabilidade técnica e ética da categoria, o senador afirmou que os profissionais de contabilidade atuam com a consciência de que “decisões erradas podem destruir empresas, empregos, patrimônios e sonhos construídos durante uma vida inteira”.

Izalci e o presidente do Conselho Federal de Contabilidade, Joaquim de Alencar Bezerra, informaram que há cerca de 540 mil profissionais de contabilidade registrados e em atividade no país, além de quase 100mil organizações contábeis.

Desafios e reconhecimento

Bezerra disse que os principais desafios da categoria são o reposicionamento dos profissionais diante das transformações tecnológicas, a valorização da categoria e o reconhecimento da contabilidade brasileira no âmbito global.

Ao avaliar o momento atual, ele observa que há guerras tarifárias, mudanças no sistema tributário e crescente desconfiança nas instituições — e que esse contexto põe a contabilidade no centro do debate, com protagonismo para contribuir para o aprimoramento de controles, a melhoria regulatória, nas decisões judiciárias, no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro.

Segundo o presidente do CFC, a contabilidade é fundamental para a confiança na economia do país, mas fez uma ressalva: a sociedade e o mercado precisam reconhecer esse valor.

O senador Laércio Oliveira (PP-SE), que também participou da sessão, defende esse reconhecimento. Ele propõe inclusive que, entre os dirigentes daComissão de Valores Mobiliários (CVM), haja representantes com formação contábil.

Reforma tributária

O presidente da Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento (Fenacon), Daniel Coêlho, lembrou que os contabilistas participam de várias etapas das atividades empresariais, da abertura de pequenos negócios até as decisões estratégicas de grandes organizações, transformando “números em inteligência” e contribuindo para a segurança jurídica e financeira das empresas.

Coêlho também apontou o papel central da categoria na implementação da reforma tributária.

— O Brasil inicia a implementação da reforma tributária sobre o consumo. Uma mudança histórica, complexa e transformadora. Os profissionais da contabilidade serão protagonistas absolutos desse processo. Serão responsáveis por interpretar a nova legislação, adaptar sistemas, orientar empresas e garantir uma transição segura para o novo modelo tributário.

Transformação digital

Ao comentar os impactos das inovações tecnológicas sobre a profissão, os participantes da sessão frisaram que os contadores precisam desenvolver novas habilidades, que envolvem o domínio dessas tecnologias, a capacidade de análise de dados, o pensamento crítico e a visão estratégica.

Segundo eles, embora a tendência é que tarefas repetitivas sejam automatizadas, continuarão sendo funções essencialmente humanas a interpretação técnica, as escolhas éticas e a capacidade de orientar decisões.

— Nesse contexto, a contabilidade e a auditoria independente se tornam ainda mais essenciais, pois num mundo marcado pelo excesso de informações o que realmente importa é a confiança — argumentou Sebastian Soares, presidente do Instituto de Auditoria Independente do Brasil (Ibracon).

Izalci Lucas reforçou a necessidade do profissional da contabilidade com o advento da inteligência artificial.

— Vivemos a era da inteligência artificial, da automação e da transformação digital. Ao contrário do que muitos imaginam, isso não diminui a importância da contabilidade; aumenta! Porque quanto mais tecnologia existe, maior se torna a necessidade de profissionais capazes de preparar dados, orientar decisões e garantir segurança nas informações — enfatizou o senador.

Conselhos de contabilidade

Durante a sessão, os participantes reiteraram a contribuição histórica do sistema formado pelo Conselho Federal de Contabilidade e pelos conselhos regionais de contabilidade, com influência decisiva na valorização dos profissionais, na promoção da educação continuada e no fortalecimento técnico e ético da categoria.

O CFC, que completa 80 anos em 27 de maio, foi criado pelo Decreto-Lei 9.295, de 1946 .

A presidente da Academia Brasileira de Ciências Contábeis, Maria Clara Cavalcante Bugarim, afirmou que a trajetória do CFC ao longo de oito décadas demonstra a solidez institucional construída pela categoria.

O senador Laércio Oliveira, que também já foi um profissional da área, declarou que o CFC se estruturou de uma forma tão competente “que hoje não dá para discutir determinados temas [como a reforma tributária] sem ouvi-lo”.

Exposição

Como parte das celebrações, o Senado inaugurou nesta segunda-feira uma exposição com peças do Museu da Contabilidade.

A mostra reúne documentos, fotografias, publicações e registros históricos que retratam a evolução da profissão e sua inserção em momentos relevantes da história econômica e institucional do Brasil.

A exposição ficará aberta ao público entre os dias 11 e 15 de maio, na Praça das Abelhas (localizada no início do túnel que liga o Anexo II do Senado ao edifício principal da Casa).

A sessão solene foi conduzida pelo senador Izalci Lucas, que também é contador - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

Estima-se que haja mais de 500 mil profissionais de contabilidade em atividade no país - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado