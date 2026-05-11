Damares Alves critica erotização precoce de crianças e adolescentes

Em pronunciamento nesta segunda-feira (11), a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) alertou para a erotização de menores de idade em contextos digitais e vício em pornografia. Para a senadora, é alarmante o aumento do número de casos de adolescentes que cometem crimes sexuais no Brasil, como o caso do jovem de 13 anos apreendido no Mato Grosso do Sul após estuprar uma idosa de 92 anos.

— E a pergunta é: por que nós estamos com tantos adolescentes estuprando crianças e agora adultos e idosos no Brasil? A resposta que eu trago, como uma conhecedora de causa e alguém que se dedica ao enfrentamento à violência sexual no Brasil, é que nós não vamos conseguir enfrentar o abuso sexual, o estupro e a violência, se nós não falarmos claramente sobre erotização precoce. Se nós não falarmos claramente sobre vício em pornografia — afirmou a senadora.

Em meio ao Maio Laranja, Damares também criticou o uso da arte como instrumento de apresentação de conteúdos eróticos para crianças e adolescentes. Ela citou como exemplo músicas com composições explícitas e impróprias para menores.

Por Bruno Augusto, sob supervisão de Dante Accioly