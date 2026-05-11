Segunda, 11 de Maio de 2026
2°C 15°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Damares Alves critica erotização precoce de crianças e adolescentes

Em pronunciamento nesta segunda-feira (11), a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) alertou para a erotização de menores de idade em contextos d...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
11/05/2026 às 19h01
Damares Alves critica erotização precoce de crianças e adolescentes
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado

Em pronunciamento nesta segunda-feira (11), a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) alertou para a erotização de menores de idade em contextos digitais e vício em pornografia. Para a senadora, é alarmante o aumento do número de casos de adolescentes que cometem crimes sexuais no Brasil, como o caso do jovem de 13 anos apreendido no Mato Grosso do Sul após estuprar uma idosa de 92 anos.

— E a pergunta é: por que nós estamos com tantos adolescentes estuprando crianças e agora adultos e idosos no Brasil? A resposta que eu trago, como uma conhecedora de causa e alguém que se dedica ao enfrentamento à violência sexual no Brasil, é que nós não vamos conseguir enfrentar o abuso sexual, o estupro e a violência, se nós não falarmos claramente sobre erotização precoce. Se nós não falarmos claramente sobre vício em pornografia — afirmou a senadora.

Em meio ao Maio Laranja, Damares também criticou o uso da arte como instrumento de apresentação de conteúdos eróticos para crianças e adolescentes. Ela citou como exemplo músicas com composições explícitas e impróprias para menores.

Por Bruno Augusto, sob supervisão de Dante Accioly

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
A homenagem aconteceu no Plenário do Senado - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Sessão destaca importância dos contadores para reforma tributária e combate à corrupção

Em sessão solene no Congresso Nacional nesta segunda (11), representantes dos mais de 500 mil profissionais de contabilidade do país defenderam a i...

 Novo texto estabelece prazo de até um ano para queixa ou representação contra o agressor - Foto: Vice-Governadoria/Governo do Ceará
Senado Federal Há 3 horas

CCJ analisa prazo maior para mulher denunciar violência doméstica

Mulheres vítimas de violência doméstica poderão ter até 12 meses para tomar providências legais contra seus agressores, de acordo com projeto que p...

 Debate da Frente Parlamentar em Favor da Educação Profissional e Tecnológica foi presidido por Astronauta Marcos Pontes - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Senado Federal Há 4 horas

Debate aponta educação profissional como vetor de desenvolvimento econômico

Debatedores apontaram nesta segunda-feira (11) a educação profissional e tecnológica como imprescindível para o desenvolvimento social e econômico ...

 Veto ao PL 2.762/2019 ainda será analisado pelo Congresso - Foto: Leonardo Sá/Agência Senado
Senado Federal Há 7 horas

Vetado projeto que equipara estágio a experiência profissional

O presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vetou nesta segunda-feira (11) o projeto de lei pelo qual o tempo de estágio seria contado c...
Senado Federal Há 9 horas

Lei fixa percentual mínimo de cacau em chocolates e derivados

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a lei que estabelece regras para a produção e comercialização de chocolates e deriv...

Tenente Portela, RS
Tempo limpo
Mín. Máx. 15°
Sensação
1.28 km/h Vento
74% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h05 Nascer do sol
17h56 Pôr do sol
Terça
19°
Quarta
19°
Quinta
16°
Sexta
20°
Sábado
15°
Últimas notícias
Tecnologia Há 17 minutos

Universidades adotam aprendizagem experiencial
Justiça Há 17 minutos

Débora do Batom recorre para ser beneficiada pela Lei da Dosimetria

Educação Há 17 minutos

Capes abre inscrições para formação de professores de inglês nos EUA
Câmara Há 17 minutos

Lei cria dia nacional em memória das vítimas de trânsito
Entretenimento Há 53 minutos

Fórmula Vee divulga calendário de treinos e provas em maio

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,89 -0,13%
Euro
R$ 5,76 -0,15%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 423,386,57 +1,93%
Ibovespa
181,908,88 pts -1.19%
Mega-Sena
Concurso 3006 (09/05/26)
25
42
45
48
50
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7021 (09/05/26)
01
24
29
57
61
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3681 (09/05/26)
01
02
04
05
07
09
11
12
14
15
16
20
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2921 (08/05/26)
01
06
18
26
33
41
47
49
55
61
64
69
71
72
74
75
78
91
92
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2954 (08/05/26)
06
15
32
33
39
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias