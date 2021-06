Bombeiros tentam resgatar três pessoas sob escombros de prédio no Rio

O secretário de Defesa Civil do Rio e comandante do Corpo de Bombeiros, Leandro Monteiro, disse que a instabilidade causada pela quantidade de escombros do desabamento de um prédio em Rio das Pedras, na zona oeste da cidade, torna o trabalho dos bombeiros ainda mais difícil. Uma equipe especializada em resgate está tentando tirar uma mulher dos escombros, onde ainda estão uma criança e um homem.

Segundo o comandante, a todo momento, há relatos, por parte de moradores, de mais vítimas, mas oficialmente, até agora, além das três vítimas que aguardam o socorro, há outras três pessoas que foram levadas para o hospital Lourenço Jorge na Barra da Tijuca, também na zona oeste.

Três ambulâncias e um helicóptero estão no local para fazer a transferência de vítimas. Os bombeiros contam ainda com o auxílio de cães treinados na localização de feridos.

De acordo com o secretário, ainda não é possível dizer o que provocou o incêndio no local logo após o desabamento por volta das 3h20 de (3). Moradores relatam que ouviram uma forte explosão. Ao chegarem ao local, os bombeiros precisaram apagar o fogo e afastar possíveis novas explosões.

Com o desabamento, mais quatro prédios ao redor foram atingidos e a Defesa Civil vai fazer a avaliação da extensão dos impactos em cada um. O comandante relatou ainda que os moradores não têm atendido os pedidos de desocupação dos prédios próximos.

O prefeito Eduardo Paes chegou há pouco ao local. A secretária municipal de Assistência Social, Laura Carneiro, também está na região acompanhando o trabalho das equipes. A prefeitura ainda não confirmou a situação do prédio, mas há muitas construções irregulares na região.