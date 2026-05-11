Mais de mil pessoas participam da inauguração da ampliação do Hospital Municipal de Vista Gaúcha

As comemorações pelos 38 anos de Vista Gaúcha foram marcadas por uma intensa programação de eventos, inaugurações e participação da comunidade ao longo da última semana. No sábado, 9 de maio, data em que o município completou oficialmente o aniversário, mais de mil pessoas participaram da inauguração das ampliações e adequações do Hospital Municipal de Vista Gaúcha.

O ato ocorreu em frente à unidade hospitalar e contou com a presença de prefeitos da região Celeiro, do presidente da Amuceleiro, além de autoridades municipais e lideranças regionais.

Durante o evento, o prefeito Locatelli destacou que a ampliação do hospital representa a concretização de um antigo sonho da comunidade. Ele também ressaltou outras obras inauguradas durante a semana de festividades, entre elas o Centro de Convivência Darcy Locatelli, espaço voltado ao grupo da terceira idade e considerado o primeiro centro de convivência da região com atividades permanentes realizadas de segunda a sexta-feira.

Em seu pronunciamento, o prefeito agradeceu o apoio de Juvir Costella e Vilson Covatti, destacando a atuação das lideranças em favor do município. Após os discursos das autoridades, foi realizado o descerramento da placa inaugural e o corte da fita, momento acompanhado por aplausos e comemoração do público presente.

O vice-prefeito André Danetti afirmou que a entrega simboliza uma conquista importante para toda a comunidade vista-gauchense. Ele também agradeceu o apoio de lideranças e autoridades que contribuíram para a concretização da obra.

A nova estrutura hospitalar recebeu ampliação de leitos, melhorias estruturais e adequações para oferecer mais conforto aos pacientes e melhores condições de trabalho às equipes de saúde.

Além das inaugurações, a programação de aniversário contou com apresentações culturais e atividades comemorativas voltadas à comunidade.









