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Flamengo/Gurias do Yucumã mantém invencibilidade no Gauchão Sub-15 Feminino

Equipe portelense venceu fora de casa neste sábado e garantiu vaga antecipada na semifinal da competição estadual

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
09/05/2026 às 21h32
Flamengo/Gurias do Yucumã mantém invencibilidade no Gauchão Sub-15 Feminino
(Foto: Divulgação)

A equipe feminina Sub-15 do Flamengo/Gurias do Yucumã segue fazendo uma campanha de destaque no Campeonato Gaúcho da categoria. Jogando na tarde deste sábado (09), na cidade de Estrela, o time de Tenente Portela conquistou mais uma vitória importante ao derrotar a Associação Esportiva do Vale do Taquari pelo placar de 3 a 1.

Demonstrando organização, intensidade e eficiência ofensiva, a equipe controlou boa parte da partida e confirmou o terceiro triunfo consecutivo na competição estadual. Viviane marcou dois gols e foi um dos principais nomes do confronto, enquanto Manu também balançou as redes e ajudou a consolidar o resultado positivo fora de casa.

Com a vitória, o Flamengo/Gurias do Yucumã permanece invicto no campeonato e assegurou classificação antecipada para a semifinal. Além dos resultados, a equipe vem se destacando pelo desempenho coletivo e pela regularidade apresentada ao longo da competição.

O próximo compromisso será no sábado (16), no estádio do Distrito de São Pedro, em Tenente Portela, diante do Internacional, de Porto Alegre. A partida valerá a liderança da chave e promete movimentar o cenário esportivo regional.

A expectativa é de grande presença do público para apoiar as atletas em mais um desafio importante dentro do Campeonato Gaúcho Sub-15 Feminino.

 
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