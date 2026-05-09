Flamengo/Gurias do Yucumã mantém invencibilidade no Gauchão Sub-15 Feminino

A equipe feminina Sub-15 do Flamengo/Gurias do Yucumã segue fazendo uma campanha de destaque no Campeonato Gaúcho da categoria. Jogando na tarde deste sábado (09), na cidade de Estrela, o time de Tenente Portela conquistou mais uma vitória importante ao derrotar a Associação Esportiva do Vale do Taquari pelo placar de 3 a 1.

Demonstrando organização, intensidade e eficiência ofensiva, a equipe controlou boa parte da partida e confirmou o terceiro triunfo consecutivo na competição estadual. Viviane marcou dois gols e foi um dos principais nomes do confronto, enquanto Manu também balançou as redes e ajudou a consolidar o resultado positivo fora de casa.

Com a vitória, o Flamengo/Gurias do Yucumã permanece invicto no campeonato e assegurou classificação antecipada para a semifinal. Além dos resultados, a equipe vem se destacando pelo desempenho coletivo e pela regularidade apresentada ao longo da competição.

O próximo compromisso será no sábado (16), no estádio do Distrito de São Pedro, em Tenente Portela, diante do Internacional, de Porto Alegre. A partida valerá a liderança da chave e promete movimentar o cenário esportivo regional.

A expectativa é de grande presença do público para apoiar as atletas em mais um desafio importante dentro do Campeonato Gaúcho Sub-15 Feminino.