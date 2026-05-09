Vista Gaúcha inaugura ampliação e modernização do Hospital Municipal durante comemorações do aniversário do município

O município de Vista Gaúcha viveu neste sábado, 09 de maio, um dos momentos mais importantes de sua história durante as comemorações alusivas ao aniversário do município. Em meio a uma intensa programação festiva, marcada por inaugurações, obras e atividades comemorativas, a Administração Municipal realizou oficialmente a inauguração das ampliações e adequações do Hospital Municipal, um investimento considerado histórico para a área da saúde.



























O ato reuniu um público superior a mil pessoas, além de autoridades políticas de diversos municípios da região Celeiro, lideranças comunitárias, profissionais da saúde e a população em geral, que acompanharam de perto este momento simbólico para o futuro da saúde pública de Vista Gaúcha.

A cerimônia de inauguração teve início com a apresentação da Banda Marcial Municipal de Vista Gaúcha, que emocionou o público presente e abrilhantou ainda mais o evento. Na sequência, foi composta a mesa oficial com autoridades municipais, estaduais e regionais, que ao longo da solenidade fizeram seus pronunciamentos destacando a importância da obra para o município e toda a região.



















Após os pronunciamentos, foi realizada a descerramento da placa inaugural e o tradicional corte da fita, marcando oficialmente a entrega das novas estruturas do hospital à comunidade.

Em seu discurso, o prefeito municipal demonstrou forte emoção ao falar sobre a conquista histórica para Vista Gaúcha. Segundo ele, a ampliação e modernização do hospital representam mais dignidade para a população, garantindo um atendimento mais humano, eficiente e moderno para todos os cidadãos.











O chefe do Executivo destacou ainda que a nova estrutura conta com ambientes mais amplos, modernos e tecnológicos, oferecendo melhores condições de trabalho para os profissionais da saúde e mais conforto para os pacientes. Entre os avanços apresentados estão a ampliação do número de leitos, melhorias estruturais e adequações que permitem um atendimento mais ágil e personalizado.

Já o vice-prefeito ressaltou que o momento simboliza uma grande vitória para toda a comunidade vista-gauchense, agradecendo de forma especial o apoio de lideranças e autoridades que contribuíram para a concretização da obra, entre elas Juvir Costella e Vilson Covatti, além do prefeito Locatelli, nomes citados durante o evento e amplamente aplaudidos pelo público presente.











A nova estrutura hospitalar passa agora a oferecer mais modernismo, tecnologia e agilidade nos atendimentos, fortalecendo a rede municipal de saúde e elevando a qualidade dos serviços prestados à população.

A inauguração marcou não apenas a entrega de uma importante obra pública, mas também um momento de celebração coletiva e de reconhecimento ao avanço do município, que segue investindo em infraestrutura, desenvolvimento e qualidade de vida para sua comunidade.