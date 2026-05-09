Sábado, 09 de Maio de 2026
5°C 11°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Vista Gaúcha inaugura ampliação e modernização do Hospital Municipal durante comemorações do aniversário do município

Evento reuniu mais de mil pessoas, lideranças regionais e marcou um novo capítulo para a saúde pública do município

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
09/05/2026 às 17h35
Vista Gaúcha inaugura ampliação e modernização do Hospital Municipal durante comemorações do aniversário do município
(Foto: Andre Eberhardt)

O município de Vista Gaúcha viveu neste sábado, 09 de maio, um dos momentos mais importantes de sua história durante as comemorações alusivas ao aniversário do município. Em meio a uma intensa programação festiva, marcada por inaugurações, obras e atividades comemorativas, a Administração Municipal realizou oficialmente a inauguração das ampliações e adequações do Hospital Municipal, um investimento considerado histórico para a área da saúde.












O ato reuniu um público superior a mil pessoas, além de autoridades políticas de diversos municípios da região Celeiro, lideranças comunitárias, profissionais da saúde e a população em geral, que acompanharam de perto este momento simbólico para o futuro da saúde pública de Vista Gaúcha.

A cerimônia de inauguração teve início com a apresentação da Banda Marcial Municipal de Vista Gaúcha, que emocionou o público presente e abrilhantou ainda mais o evento. Na sequência, foi composta a mesa oficial com autoridades municipais, estaduais e regionais, que ao longo da solenidade fizeram seus pronunciamentos destacando a importância da obra para o município e toda a região.









Após os pronunciamentos, foi realizada a descerramento da placa inaugural e o tradicional corte da fita, marcando oficialmente a entrega das novas estruturas do hospital à comunidade.

Em seu discurso, o prefeito municipal demonstrou forte emoção ao falar sobre a conquista histórica para Vista Gaúcha. Segundo ele, a ampliação e modernização do hospital representam mais dignidade para a população, garantindo um atendimento mais humano, eficiente e moderno para todos os cidadãos.




O chefe do Executivo destacou ainda que a nova estrutura conta com ambientes mais amplos, modernos e tecnológicos, oferecendo melhores condições de trabalho para os profissionais da saúde e mais conforto para os pacientes. Entre os avanços apresentados estão a ampliação do número de leitos, melhorias estruturais e adequações que permitem um atendimento mais ágil e personalizado.

Já o vice-prefeito ressaltou que o momento simboliza uma grande vitória para toda a comunidade vista-gauchense, agradecendo de forma especial o apoio de lideranças e autoridades que contribuíram para a concretização da obra, entre elas Juvir Costella e Vilson Covatti, além do prefeito Locatelli, nomes citados durante o evento e amplamente aplaudidos pelo público presente.





A nova estrutura hospitalar passa agora a oferecer mais modernismo, tecnologia e agilidade nos atendimentos, fortalecendo a rede municipal de saúde e elevando a qualidade dos serviços prestados à população.

A inauguração marcou não apenas a entrega de uma importante obra pública, mas também um momento de celebração coletiva e de reconhecimento ao avanço do município, que segue investindo em infraestrutura, desenvolvimento e qualidade de vida para sua comunidade.

 



■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp



* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Divulgação OAB Tenente Portela)
Segurança Há 1 dia

OAB de Tenente Portela Participa de Debate sobre Segurança na Fenasoja 2026

Subseção reforça papel institucional e projeta demandas regionais em seminário estratégico de fronteira

 (Foto: Jornal Província)
Energia Interrompida Há 1 dia

Falta de energia tira Rádio Província do ar em Tenente Portela

O rompimento do cabo no centro da cidade ocorreu ainda na quinta-feira; registro só foi oficializado após contato insistente da Rádio Província FM com a concessionária.

 (Foto: Arte Sistema Província/ imagem ilustrativa)
Audiência Pública Há 1 dia

Câmara de Tenente Portela promove audiência para debater crise no abastecimento de água

Encontro acontece nesta sexta-feira (8) e reunirá comunidade, lideranças locais e deputado estadual para discutir problemas nos serviços da Corsan/Aegea

 (Foto: Jornal Província)
Cidades Há 2 dias

Vista Gaúcha Celebra Inauguração do Centro de Convivência Darci Locatelli

O evento reuniu uma expressiva comitiva de lideranças políticas, comunitárias e regionais, consolidando a entrega de um espaço planejado para o bem-estar e a integração social da população.

 (Foto: Gurias do Yucumã/Divulgação)
Esporte Há 2 dias

Gurias do Yucumã promovem 1ª Rústica dos Passarinhos em Tenente Portela

Evento esportivo acontece em junho com percursos para todas as idades, premiação em dinheiro e homenagens a personalidades locais e defensores da fauna.

Tenente Portela, RS
Tempo nublado
Mín. Máx. 11°
Sensação
1.08 km/h Vento
77% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h04 Nascer do sol
17h58 Pôr do sol
Domingo
12°
Segunda
16°
Terça
19°
Quarta
21°
Quinta
23° 10°
Últimas notícias
Esportes Há 33 minutos

Santos faz 2 a 0 no Fluminense fora de casa pelo Brasileiro Feminino
Esportes Há 33 minutos

João Fonseca perde na estreia do Masters 1000 de Roma e é eliminado
Trânsito Há 46 minutos

URGENTE: Acidente envolvendo dois veículos é registrado em Tenente Portela neste momento
Economia Há 2 horas

Saiba como declarar ganhos com aluguel e imóveis no Imposto de Renda
Saúde Há 3 horas

Vista Gaúcha inaugura ampliação e modernização do Hospital Municipal durante comemorações do aniversário do município

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,89 +0,03%
Euro
R$ 5,77 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 418,953,39 +0,70%
Ibovespa
184,108,30 pts 0.49%
Mega-Sena
Concurso 3005 (07/05/26)
17
23
29
30
48
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 7020 (08/05/26)
23
31
40
41
54
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3680 (08/05/26)
01
02
03
04
05
07
08
09
11
15
16
19
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2921 (08/05/26)
01
06
18
26
33
41
47
49
55
61
64
69
71
72
74
75
78
91
92
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2954 (08/05/26)
06
15
32
33
39
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias