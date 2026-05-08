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Câmara de Tenente Portela promove audiência para debater crise no abastecimento de água

Encontro acontece nesta sexta-feira (8) e reunirá comunidade, lideranças locais e deputado estadual para discutir problemas nos serviços da Corsan/Aegea

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
08/05/2026 às 11h50
Câmara de Tenente Portela promove audiência para debater crise no abastecimento de água
(Foto: Arte Sistema Província/ imagem ilustrativa)

A Câmara de Vereadores de Tenente Portela realiza nesta sexta-feira, 8 de maio, às 19h, uma audiência pública para discutir os problemas no abastecimento de água e a deterioração dos serviços prestados pela Corsan/Aegea no município. O tema tem mobilizado moradores e autoridades locais diante das frequentes reclamações relacionadas ao fornecimento de água.

Nos últimos meses, consumidores têm relatado dificuldades constantes no abastecimento, além de mudanças na coloração e no gosto da água distribuída. A situação tem gerado preocupação entre os moradores e também entre representantes do poder público municipal.

A audiência contará com a participação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tenente Portela e do deputado estadual Jeferson Fernandes. A iniciativa ocorre em meio ao aumento das manifestações da comunidade sobre os serviços da Corsan/Aegea e busca ampliar o debate em torno de alternativas e soluções para os problemas enfrentados pela população.

De acordo com os organizadores, a presença da comunidade é considerada essencial para fortalecer as discussões e apresentar as principais demandas da população em relação à qualidade do abastecimento e dos serviços oferecidos no município.

 
 
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