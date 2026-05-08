Câmara de Tenente Portela promove audiência para debater crise no abastecimento de água

A Câmara de Vereadores de Tenente Portela realiza nesta sexta-feira, 8 de maio, às 19h, uma audiência pública para discutir os problemas no abastecimento de água e a deterioração dos serviços prestados pela Corsan/Aegea no município. O tema tem mobilizado moradores e autoridades locais diante das frequentes reclamações relacionadas ao fornecimento de água.

Nos últimos meses, consumidores têm relatado dificuldades constantes no abastecimento, além de mudanças na coloração e no gosto da água distribuída. A situação tem gerado preocupação entre os moradores e também entre representantes do poder público municipal.

A audiência contará com a participação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tenente Portela e do deputado estadual Jeferson Fernandes. A iniciativa ocorre em meio ao aumento das manifestações da comunidade sobre os serviços da Corsan/Aegea e busca ampliar o debate em torno de alternativas e soluções para os problemas enfrentados pela população.

De acordo com os organizadores, a presença da comunidade é considerada essencial para fortalecer as discussões e apresentar as principais demandas da população em relação à qualidade do abastecimento e dos serviços oferecidos no município.