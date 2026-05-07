Conselho Municipal de Saúde de Vista Gaúcha define nova diretoria para gestão 2026-2028

O Conselho Municipal de Saúde de Vista Gaúcha oficializou a composição da nova diretoria que atuará no período de 15 de maio de 2026 a 14 de maio de 2028. A definição dos integrantes contempla os cargos da presidência, secretaria, tesouraria e conselho fiscal.

A presidência ficará a cargo de Arcila Macari. O vice-presidente será Ivair Gonçalves Vieira. Na secretaria, a função será desempenhada por Monica dos R. Fagundes, tendo Aline R. Raffaelli como segunda secretária.

A tesouraria será conduzida por Walter Ferla, enquanto Francisco F. S. Lopes ocupará o cargo de segundo tesoureiro.

O Conselho Fiscal Titular será composto por Terezinha Silvestre, Salete Steffenon e Itomar Luis Minuzzi. Já o Conselho Fiscal Suplente terá como integrantes Nelson de Freitas, Geraldo Conrad e Aldino Gandini.

A nova diretoria terá mandato de dois anos, com vigência até maio de 2028.