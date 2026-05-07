Conselho Municipal de Saúde de Vista Gaúcha define nova diretoria para gestão 2026-2028
Posse da nova composição ocorreu com definição dos cargos diretivos e membros do conselho fiscal
Por: Andre EberhardtFonte: Jornal Província
07/05/2026 às 10h36
O Conselho Municipal de Saúde de Vista Gaúcha oficializou a composição da nova diretoria que atuará no período de 15 de maio de 2026 a 14 de maio de 2028. A definição dos integrantes contempla os cargos da presidência, secretaria, tesouraria e conselho fiscal.
A presidência ficará a cargo de Arcila Macari. O vice-presidente será Ivair Gonçalves Vieira. Na secretaria, a função será desempenhada por Monica dos R. Fagundes, tendo Aline R. Raffaelli como segunda secretária.
A tesouraria será conduzida por Walter Ferla, enquanto Francisco F. S. Lopes ocupará o cargo de segundo tesoureiro.
O Conselho Fiscal Titular será composto por Terezinha Silvestre, Salete Steffenon e Itomar Luis Minuzzi. Já o Conselho Fiscal Suplente terá como integrantes Nelson de Freitas, Geraldo Conrad e Aldino Gandini.
A nova diretoria terá mandato de dois anos, com vigência até maio de 2028.
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