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PRF confirma que começará a usar radares que multam infrações cometidas dentro do carro

Ao todo, 82 infrações são descritas como passíveis de serem detectadas.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Gaúcha ZH
07/05/2026 às 07h44
PRF confirma que começará a usar radares que multam infrações cometidas dentro do carro
(Foto: Agencia RBS)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou que o uso de radares que multam ao identificar infrações cometidas dentro do carro começará em maio. A informação é do coordenador-geral de Segurança Viária da corporação, Stenio Pires, que concedeu entrevista ao Gaúcha Mais.

— Os testes começarão em duas ou três semanas. Estamos na fase final de chamamento público. Estamos identificando os locais — informou Pires.

As rodovias federais do Rio Grande do Sul deverão ser incluídas, já que uma empresa gaúcha — Kopp Tecnologia — se prontificou a doar as câmeras para um período de testes de 180 dias. A relação das estradas ainda está em definição.

A empresa indicará onde poderá instalar as câmeras. A PRF vai avaliar se os pontos são adequados e poderá sugerir outros trechos a serem contemplados. 

Quando houver a definição dos pontos contemplados, a corporação irá informar os trechos onde haverá a instalação. As rodovias fiscalizadas precisarão ter placas destacando que há videomonitoramento. 

Além disso, segundo Pires, mesmo dentro do período de testes, as infrações flagradas serão validadas. Alertas automáticos precisarão ocorrer em tempo real. Os registros captados serão enviados para uma central de monitoramento para que um policial tome as medidas administrativas cabíveis, quando necessário.

As imagens não serão gravadas. Elas serão analisadas imediatamente pelo policial, que tem fé pública.

Ao todo, 82 infrações são descritas como passíveis de serem detectadas. Não usar o cinto de segurança será uma das observações que a câmera poderá identificar. 

A outra é dirigir o veículo com apenas uma das mãos, exceto quando deva fazer sinais regulamentares de braço, mudar a marcha do veículo ou acionar equipamentos e acessórios do veículo. Ou seja, quem tem o hábito de dirigir tomando chimarrão ou usando o celular será flagrado. 

Os equipamentos também identificarão ultrapassagem pela direita ou pelo acostamento, deixar de dar passagem pela esquerda ou conduzir moto sem capacete. 



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