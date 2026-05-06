Quinta, 07 de Maio de 2026
19°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Confúcio Moura alerta para alto endividamento das famílias brasileiras

O senador Confúcio Moura (MDB-RO), em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (6), chamou a atenção para o crescimento do endividamento das f...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
06/05/2026 às 23h26
Confúcio Moura alerta para alto endividamento das famílias brasileiras
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O senador Confúcio Moura (MDB-RO), em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (6), chamou a atenção para o crescimento do endividamento das famílias brasileiras e os desafios estruturais relacionados ao uso do crédito no país. Ele citou o lançamento recente de programa de renegociação de dívidas pelo governo federal — Desenrola 2.0 — e destacou que a medida ocorre em um contexto de elevado comprometimento da renda das famílias.

— O crédito deixou de ser uma ferramenta eventual e passou a funcionar em muitos lares como complemento de renda. Quando isso acontece, deixamos de ter um problema individual e passamos a enfrentar um problema estrutural, e esse cenário tem consequências claras. Hoje, cerca de 30% da renda das famílias já está comprometida com dívidas, antes mesmo de começar o mês. E a inadimplência permanece elevada, próxima de 30%, revelando a dificuldade real para sair do ciclo do endividamento — afirmou

O senador ressaltou que o avanço da inclusão bancária e das ferramentas digitais, como o uso de aplicativos e meios de pagamento instantâneo, trouxe facilidades, mas também evidenciou a falta de preparo da população para lidar com o sistema financeiro. Segundo ele, o crescimento do crédito acima da renda tem ampliado o comprometimento financeiro das famílias e impactado a economia.

— Os programas de renegociação são importantes, como esse lançado ontem. Medidas de alívio têm seu valor, mas é preciso reconhecer: estamos tratando o sintoma, enquanto a causa permanece intacta. Sem educação financeira, o problema não desaparece; ele apenas retorna. E retorna, muitas vezes, mais pesado. E esse não é um problema isolado. Ele atinge o comércio, desacelera a economia, aprofunda desigualdades e compromete o futuro de milhares de famílias.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
O Plenário do Senado durante as votações desta quarta-feira - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 59 minutos

Volta à Câmara projeto que prevê avaliação anual de saúde da mulher pelo SUS

O Plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (6) um projeto de lei que prevê a avaliação completa da saúde da mulher pelo Sistema Único de Saúde...

 - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Lucas Barreto propõe apoio a estados impactados pela exploração de petróleo

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (6), o senador Lucas Barreto (PSD-AP) abordou a retomada, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), do ...

 O presidente Davi Alcolumbre, que determinou o envio do projeto à Câmara - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Projeto sobre conscientização para o transtorno borderline volta à Câmara

O Transtorno de Personalidade Borderline será lembrado com ações de conscientização no mês de maio, de acordo com projeto aprovado nesta quarta-fei...

 Requerimentos de sessões especiais foram aprovados na sessão desta quarta-feira - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Plenário aprova homenagens à Unicamp e ao Teste do Pezinho

O Plenário do Senado acatou, nesta quarta-feira (6), requerimentos da senadora Mara Gabrilli (PSD-SP) para a realização de sessões especiais destin...

 - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Nelsinho Trad cobra solução para falta de vacinas contra o carbúnculo

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (6), o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) cobrou providências diante da falta de vacinas contra o carb...

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 29°
20° Sensação
1.65 km/h Vento
76% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h03 Nascer do sol
18h00 Pôr do sol
Sexta
27° 18°
Sábado
24°
Domingo
11°
Segunda
Terça
15°
Últimas notícias
Educação Há 23 minutos

Enfrentamento à violência é desafio para 71,7% dos gestores de escolas
Política Há 23 minutos

Câmara aprova fundo de até R$ 5 bilhões para minerais críticos
Economia Há 23 minutos

Delegação europeia confia em aprovação final de acordo com Mercosul
Saúde Há 58 minutos

SUS Gaúcho ganha inclusão do Hospital de Vera Cruz, no Vale do Rio Pardo, no mutirão de otorrinolaringologia
Senado Federal Há 58 minutos

Confúcio Moura alerta para alto endividamento das famílias brasileiras

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,92 +0,06%
Euro
R$ 5,78 +0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 423,107,37 -0,46%
Ibovespa
187,690,86 pts 0.5%
Mega-Sena
Concurso 3004 (05/05/26)
01
05
07
22
50
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 7018 (06/05/26)
10
15
17
53
61
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3678 (06/05/26)
01
02
03
04
05
06
08
10
11
14
18
20
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2920 (06/05/26)
01
09
14
43
44
49
51
54
55
57
79
82
87
90
91
92
93
97
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2953 (06/05/26)
01
11
28
30
35
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias