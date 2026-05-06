Quarta, 06 de Maio de 2026
19°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Avança projeto que destina parte do imposto sobre as bets para esporte militar

Avançou no Senado o projeto de lei que destina à Comissão Desportiva Militar do Ministério da Defesa uma parcela da arrecadação com as apostas on-l...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
06/05/2026 às 14h43
Avança projeto que destina parte do imposto sobre as bets para esporte militar
O projeto foi apresentado por Leila Barros, presidente da Comissão de Esporte do Senado (CEsp) - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

Avançou no Senado o projeto de lei que destina à Comissão Desportiva Militar do Ministério da Defesa uma parcela da arrecadação com as apostas on-line conhecidas como bets ( PL 6.124/2025 ). A matéria foi aprovada nesta quarta (6) pela Comissão de Esporte (CEsp) e segue para análise na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).

A proposta altera a Lei 13.756, de 2018 , para promover uma realocação de recursos: da arrecadação com as bets atualmente destinada ao Ministério do Esporte (após o pagamento de prêmios e do imposto de renda), o texto determina que 1% passará a ser destinada à Comissão Desportiva Militar do Ministério da Defesa.

A autora do projeto é a senadora Leila Barros (PDT-DF), presidente da CEsp. Ela ressaltou que as Forças Armadas possuem atletas de alto rendimento, inclusive olímpicos. Além disso, ressaltou a senadora, o esporte militar tem atuação social.

— Fazem um trabalho lindo [no Programa Forças no Esporte], que envolve o reforço escolar. Aquele ambiente propicia um sentimento de proteção, de disciplina. E a gente sabe, pelas questões orçamentárias, que as Forças Armadas têm orçamento restrito — afirmou Leila.

A senadora também observou que a iniciativa não aumenta a tributação sobre as bets, já que apenas promove uma realocação dos recursos arrecadados.

Para o relator da matéria, senador Chico Rodrigues (PSB-RR), a proposta torna a distribuição dos recursos mais justa, já que outros setores do Sistema Nacional de Esporte recebem uma fatia específica da arrecadação com as bets. Rodrigues manteve o texto original do projeto.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
O projeto recebeu parecer favorável da senadora Mara Gabrilli - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Senado Federal Há 23 minutos

Avança projeto que prevê reabilitação on-line para pessoa com deficiência

Pessoas com deficiência poderão ser atendidas por programas e serviços de habilitação e reabilitação on-line, de acordo com projeto aprovado nesta ...

 O projeto foi aprovado nesta quarta pela Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Senado Federal Há 57 minutos

Vai à Câmara projeto que proíbe telemarketing de venda feito por robôs

A Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado (CCT) aprovou nesta quarta-feira (6) o projeto de lei que proíbe ações de telemarketing feitas com rob...

 Aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, o PL 1.153/2025 segue para a Câmara dos Deputados - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Senado Federal Há 57 minutos

Capacitação digital de ribeirinhos, quilombolas e indígenas vai à Câmara

A Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) aprovou nesta quarta-feira (6) projeto que cria um programa de capacitação digital para comunidades tradic...

 O senador Astronauta Marcos Pontes relatou o projeto do senador Chico Rodrigues (D) - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Senado Federal Há 57 minutos

Frente parlamentar mista de apoio às startups vai à Câmara

A Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) aprovou nesta quarta-feira (6) projeto que cria a Frente Parlamentar Mista de apoio às startups e ao empre...

 Presidente da CCT, o senador Hamilton Mourão relatou o projeto da senadora Dra. Eudócia - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Comenda de Mérito Científico no Senado vai a Plenário

A Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) aprovou nesta quarta-feira (6) projeto da senadora Dra. Eudócia (PSDB-AL) que cria a Comenda de Mérito Cie...

Tenente Portela, RS
30°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 29°
30° Sensação
3.15 km/h Vento
43% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h03 Nascer do sol
18h00 Pôr do sol
Quinta
27° 18°
Sexta
24°
Sábado
11°
Domingo
Segunda
15°
Últimas notícias
Tecnologia Há 14 minutos

Cultura e educação se conectam no Museu de Arte do Rio
Senado Federal Há 14 minutos

Avança projeto que prevê reabilitação on-line para pessoa com deficiência
Economia Há 14 minutos

Postos de combustíveis têm mais 2 meses para operar sem estoque mínimo
Economia Há 14 minutos

Durigan diz que Brasil está num bom caminho e prevê superávit este ano
Tecnologia Há 48 minutos

Reforma tributária altera estratégias de exportação

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,92 +0,17%
Euro
R$ 5,78 +0,74%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 423,558,64 -0,39%
Ibovespa
188,077,48 pts 0.71%
Mega-Sena
Concurso 3004 (05/05/26)
01
05
07
22
50
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 7017 (05/05/26)
12
35
48
58
60
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3677 (05/05/26)
01
02
03
08
09
10
12
13
14
15
16
18
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2919 (04/05/26)
06
07
26
27
32
40
41
45
49
59
60
61
67
76
80
84
87
88
92
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2952 (04/05/26)
05
12
17
24
26
32
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias