Evento sobre Saúde e Bem-Estar marcam a manhã de atividades em Vista Gaúcha nesta quarta-feira

A manhã desta quarta-feira, 6 de maio, começou com foco total na qualidade de vida para os moradores de Vista Gaúcha. Integrando o cronograma de eventos oficiais do município, o Projeto Saúde: Em Equilíbrio Físico e Mental reuniu a comunidade no Atlético Clube Gaúcho para uma jornada de aprendizado e cuidados pessoais.

As atividades tiveram início pontualmente às 08h45, com uma recepção calorosa acompanhada de um café colonial. Logo após a abertura oficial às 09h30, o público acompanhou palestras voltadas às práticas integrativas e à importância da alimentação e do pensamento positivo na saúde integral.

O evento segue ao longo de toda a tarde com os seguintes destaques:

13h30: Palestra sobre "Qualidade de Vida" com o Dr. Moacir Casalli.

14h20: Painel de experiências locais com a participação de diversas secretarias municipais (Saúde, Agropecuária, Educação e Assistência Social), além da EMATER e STR.



Inauguração e Celebração dos 38 Anos



A movimentação intensa de hoje prepara o terreno para um momento histórico na agenda de amanhã, quinta-feira (07). A partir das 13h30, a administração municipal realizará a Inauguração do Centro Municipal de Convivência, um novo espaço dedicado ao fortalecimento dos vínculos comunitários.

As festividades celebram o vigor de Vista Gaúcha em seus 38 anos de emancipação político-administrativa. Ao longo de quase quatro décadas, o município tem se destacado pelo desenvolvimento agrícola e pelo cuidado com sua gente, consolidando-se como um exemplo de progresso na região.

A programação comemorativa se estende até a sexta-feira (08), com a entrega de novos veículos e maquinários para a frota municipal, reforçando o compromisso com o setor executivo e agropecuário.











(Foto: Jornal Província)

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