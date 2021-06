Governo do Estado assina contrato para construção de passarelas na ERS-118

Duas das seis passarelas para pedestres previstas para serem implantadas no trecho duplicado da ERS-118 começam a ser construídas em até 30 dias. As travessias ficarão no km 5,1, em Sapucaia do Sul, e no km 10,4, na divisa entre Gravataí e Cachoeira.

No total, R$ 7,2 milhões – provenientes do Tesouro do Estado – serão investidos nas estruturas, que vão proporcionar mais segurança aos usuários da rodovia. As obras serão realizadas pela Salver Construtora e Incorporadora, que assinou nesta quarta-feira (2/6) contrato com o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) – vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt).

"São estruturas demandadas há muito tempo e trarão mais segurança para usuários e pessoas que moram nas proximidades da rodovia", disse o governador Eduardo Leite. "Estamos trabalhando para que, em breve, possamos anunciar mais obras na ERS-118", projetou.

De acordo com o secretário da Selt, Juvir Costella, as passarelas complementam o projeto de duplicação dos 21,5 quilômetros entre Sapucaia do Sul e Gravataí.

“Após entregarmos a tão esperada duplicação, seguimos investindo nessa importante rodovia a fim de proporcionarmos ainda mais benefícios a quem vive na Região Metropolitana de Porto Alegre”, afirma o secretário Juvir Costella. "A ERS-118 já se consolida como um atrativo a grandes empreendimentos que impulsionam a economia local", ressaltou.

De acordo com o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, todas as passarelas que serão implantadas na rodovia têm o mesmo padrão. De estrutura metálica, serão apoiadas em pilares de concreto armado e possuem 6,5 metros de altura (do pavimento até a estrutura) por 2,6 m de largura interna. As estruturas apresentam coberturas com telhas metálicas e telas nas laterais, para proteção.

"As passarelas serão elaboradas de acordo com as normas de acessibilidade, com rampas de acesso contendo guarda-corpos, sendo abertas e com sistema de iluminação", detalhou o diretor.

Faustino informou que o projeto para a execução da passarela no km 2,1 da rodovia, em Sapucaia do Sul, está cerca de 90% concluído e deverá ser encaminhado em breve à Subsecretaria da Administração Central de Licitações (Celic). Outras três travessias estão com os projetos em andamento.

"Dentro dos trâmites legais obrigatórios, estamos acelerando os processos para que a população possa contar o mais rápido possível com a inclusão de estruturas que facilitam o deslocamento e contribuem com a diminuição de acidentes", disse Faustino.