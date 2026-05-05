Terça, 05 de Maio de 2026
17°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Vai a sanção projeto que cria a Universidade Federal Indígena

O projeto de criação da Universidade Federal Indígena (Unind) foi aprovado em Plenário nesta terça-feira (5) na forma do relatório favorável do sen...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
05/05/2026 às 21h17
Vai a sanção projeto que cria a Universidade Federal Indígena
Lideranças indígenas participaram da sessão e acompanharam a defesa do relator, Eduardo Braga - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O projeto de criação da Universidade Federal Indígena (Unind) foi aprovado em Plenário nesta terça-feira (5) na forma do relatório favorável do senador Eduardo Braga (MDB-AM). O texto segue para sanção presidencial.

Segundo o PL 6.132/2025 , apresentado pela Presidência da República, a Unind terá sede em Brasília e poderá estabelecer unidades em várias regiões do Brasil para atender às necessidades dos povos originários. A universidade deverá oferecer ensino superior, promover pesquisa e extensão universitária, valorizar saberes tradicionais e incentivar a sustentabilidade socioambiental dos territórios indígenas.

Com base na Lei de Cotas ( Lei 12.711, de 2012 ), a instituição poderá desenvolver processos seletivos próprios, com critérios específicos que assegurem percentual mínimo de seleção de candidatos indígenas. Os cargos de reitor e vice-reitor da Unind serão ocupados obrigatoriamente por docentes indígenas assim que a universidade estabelecer as normas de escolha para esses cargos.

Avanço da participação

O projeto tramitou em conjunto com o PL 3.003/2023 , do ex-senador Mecias de Jesus (RR), que também autoriza a criação de uma universidade indígena. Em seu relatório, Eduardo Braga votou pela prejudicialidade do PL 3.003/2023 e saudou o objetivo do PL 6.132/2025 de reforçar o avanço da participação de populações indígenas na educação superior.

“Apesar do marco representado pela Constituição de 1988 no reconhecimento aos indígenas de sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, assim como de seus direitos sobre as terras que tradicionalmente ocupam, até hoje não há no país uma universidade essencialmente voltada à realidade dos povos originários”, salientou no relatório.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, destacou a importância do projeto e o esforço de Eduardo Braga pela deliberação em Plenário.

— Foi a solicitação de Vossa Excelência, em várias ocasiões, que fez com que a Mesa Diretora ficasse atenta a uma matéria tão relevante para os povos originários brasileiros.

Braga lembrou que seu estado tem a maior população indígena do Brasil. Em sua avaliação, há uma grande demanda pelo estudo dos conhecimentos dos povos originários.

— Não é uma universidade simplesmente para ensinar novas práticas, mas para aprofundar no conhecimento de uma cultura milenar, de um povo que estava aqui antes de nós sermos descobertos, e que tem uma relação homem-natureza absolutamente diferenciada.

‘Reparação’

Na discussão da matéria, o senador Randolfe Rodrigues (PT-AP) cumprimentou o governo federal pela iniciativa, que considera uma reparação histórica.

— Este país foi assentado sobre um genocídio. (...) Hoje nós temos no Brasil menos de 1% do que tínhamos em 1500. O primeiro passo a ser feito, por parte de qualquer governo, é o reconhecimento disso.

E o senador Chico Rodrigues (PSB-RR) avaliou que o projeto vai além da criação de uma instituição de ensino.

— Trata-se de uma política pública estruturante que reconhece a necessidade de um espaço acadêmico voltado à realidade dos povos indígenas, respeitando suas línguas, seus costumes, suas tradições e seu modo de vida.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 31 minutos

Magno Malta nega agressão a enfermeira e relata falha em atendimento hospitalar

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (5), o senador Magno Malta (PP-ES) negou a acusação de que teria agredido uma enfermeira durante at...

 - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 31 minutos

Natural de Brusque, Ivete da Silveira saúda posse do conterrâneo Hermes Klann

A senadora Ivete da Silveira (MDB-SC), em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (5), deu boas-vindas ao senador Hermes Artur Klann (PL-SC),...

 - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 1 hora

Seif apresenta balanço do mandato e anuncia licença temporária

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (5), o senador Jorge Seif (PL-SC) apresentou um balanço de sua atividade parlamentar e anunciou sua...

 Hermes Klann assume vaga de Jorge Seif durante licença de quatro meses - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Hermes Klann toma posse como senador por Santa Catarina

O empresário Hermes Artur Klann tomou posse no Senado, nesta terça-feira (5), em substituição ao senador Jorge Seif; ambos são do PL de Santa Catar...

 Sousa Silva, Eunício, Motta, Davi, Pacheco e Vital do Rêgo Filho, presidente do TCU, com o texto promulgado - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 3 horas

Promulgada pelo Congresso emenda da essencialidade dos tribunais de contas

O Congresso Nacional promulgou nesta terça-feira (5), em sessão solene, a Emenda Constitucional 139, que reconhece os tribunais de contas dos estad...

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 30°
22° Sensação
1.11 km/h Vento
77% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h02 Nascer do sol
18h00 Pôr do sol
Quarta
29° 17°
Quinta
27° 15°
Sexta
16°
Sábado
14°
Domingo
14°
Últimas notícias
Senado Federal Há 30 minutos

Magno Malta nega agressão a enfermeira e relata falha em atendimento hospitalar
Senado Federal Há 30 minutos

Natural de Brusque, Ivete da Silveira saúda posse do conterrâneo Hermes Klann
Senado Federal Há 30 minutos

Vai a sanção projeto que cria a Universidade Federal Indígena
Obras Há 1 hora

Eduardo Leite e Gabriel Souza autorizam obras de melhorias na Escola Souza Doca, em Muçum
Receita Estadual Há 1 hora

Receita Estadual deflagra terceira fase da Operação Off Road e apura infrações tributárias no setor de veículos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,91 +0,00%
Euro
R$ 5,74 +0,14%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 421,472,79 -0,71%
Ibovespa
186,753,81 pts 0.62%
Mega-Sena
Concurso 3003 (02/05/26)
08
24
27
37
47
55
Ver detalhes
Quina
Concurso 7016 (04/05/26)
02
29
31
39
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3676 (04/05/26)
04
05
06
08
10
13
15
16
18
19
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2919 (04/05/26)
06
07
26
27
32
40
41
45
49
59
60
61
67
76
80
84
87
88
92
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2952 (04/05/26)
05
12
17
24
26
32
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias