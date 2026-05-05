Terça, 05 de Maio de 2026
17°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Hermes Klann toma posse como senador por Santa Catarina

O empresário Hermes Artur Klann tomou posse no Senado, nesta terça-feira (5), em substituição ao senador Jorge Seif; ambos são do PL de Santa Catar...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
05/05/2026 às 19h27
Hermes Klann toma posse como senador por Santa Catarina
Hermes Klann assume vaga de Jorge Seif durante licença de quatro meses - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O empresário Hermes Artur Klann tomou posse no Senado, nesta terça-feira (5), em substituição ao senador Jorge Seif; ambos são do PL de Santa Catarina. Klann prometeu representar toda a população catarinense e destacou as qualidades do estado que, em sua avaliação, valoriza o trabalho, a segurança e a qualidade de vida de todos.

— Quando há trabalho, organização, princípios e valores, as coisas dão certo — disse.

Primeiro suplente de Seif, o agora senador Hermes Klann é natural da cidade de Brusque e é empresário dos ramos de transportes e turismo. É a primeira vez que ele assume um cargo eletivo. A posse ocorreu porque Jorge Seif sai de licença do mandato por quatro meses para se dedicar às eleições de 2026 no estado. Seif afirmou no Plenário que Hermes é “sábio, trabalhador e honrado”.

Em seu discurso inicial na Casa, Hermes Klann também defendeu que os estados brasileiros devem ter mais autonomia frente à União.

— Dar mais liberdade aos estados é fortalecer o Brasil de verdade.

As senadoras Ivete da Silveira (MDB-SC) e Damares Alves (Republicanos-DF), além de Izalci Lucas (PL-DF), saudaram a posse do novo colega e disseram que ele vai contribuir para o Senado e para Santa Catarina.

O senador defendeu produtividade e mais autonomia para os estados - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
O senador defendeu produtividade e mais autonomia para os estados - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Sousa Silva, Eunício, Motta, Davi, Pacheco e Vital do Rêgo Filho, presidente do TCU, com o texto promulgado - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 58 minutos

Promulgada pelo Congresso emenda da essencialidade dos tribunais de contas

O Congresso Nacional promulgou nesta terça-feira (5), em sessão solene, a Emenda Constitucional 139, que reconhece os tribunais de contas dos estad...

 Buscas após deslizamentos em Juiz de Fora (MG), em fevereiro - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Senado Federal Há 58 minutos

MP libera R$ 305 milhões para ações emergenciais após eventos climáticos

Uma medida provisória assinada pelo presidente Lula libera R$ 305 milhões para ações emergenciais de proteção e defesa civil em diferentes regiões ...

 - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Girão cobra CPI do Master e questiona mudança de posição de governistas

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (5), o senador Eduardo Girão (Novo-CE) cobrou a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito...

 - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Esperidião Amin cobra solução do trecho de Morro dos Cavalos na BR-101

Em pronunciamento por videoconferência na sessão plenária desta terça-feira (5), o senador Esperidião Amin (PP-SC) cobrou que a Agência Nacional de...

 - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Paim destaca lançamento do Desenrola 2.0

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (5), o senador Paulo Paim (PT-RS) destacou o lançamento do programa Desenrola 2.0, voltado à renego...

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 30°
24° Sensação
0.89 km/h Vento
73% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h02 Nascer do sol
18h00 Pôr do sol
Quarta
29° 17°
Quinta
27° 15°
Sexta
16°
Sábado
14°
Domingo
14°
Últimas notícias
Tecnologia Há 20 minutos

Modernização de sistemas críticos avança no setor financeiro
Senado Federal Há 20 minutos

Hermes Klann toma posse como senador por Santa Catarina
Fazenda Há 20 minutos

Receita Estadual divulga pontuação provisória dos municípios no Programa de Integração Tributária do segundo semestre de 2025
Educação Há 20 minutos

Eduardo Leite e Gabriel Souza reforçam preparação das escolas com primeiro plano climático da Rede Estadual
Tecnologia Há 57 minutos

GuttyTech otimiza latência de PCs para e-sports

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,91 -1,06%
Euro
R$ 5,74 -1,04%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 422,276,48 +1,13%
Ibovespa
186,753,81 pts 0.62%
Mega-Sena
Concurso 3003 (02/05/26)
08
24
27
37
47
55
Ver detalhes
Quina
Concurso 7016 (04/05/26)
02
29
31
39
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3676 (04/05/26)
04
05
06
08
10
13
15
16
18
19
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2919 (04/05/26)
06
07
26
27
32
40
41
45
49
59
60
61
67
76
80
84
87
88
92
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2952 (04/05/26)
05
12
17
24
26
32
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias