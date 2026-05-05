Terça, 05 de Maio de 2026
17°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Pagamento de obra com crédito tributário e valor de multa segue para a Câmara

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou nesta terça-feira (5), em turno suplementar, projeto que permite à União, aos estados, ao Distrito ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
05/05/2026 às 12h55
Pagamento de obra com crédito tributário e valor de multa segue para a Câmara
O projeto, do senador Cleitinho, foi relatado pelo senador Alessandro Vieira - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou nesta terça-feira (5), em turno suplementar, projeto que permite à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios pagar obras e serviços de engenharia com créditos tributários ou quitação de multas administrativas.

Na prática, o PL 1.252/2023 abre nova forma de viabilizar investimentos em infraestrutura sem uso direto de recursos orçamentários. Como a decisão é terminativa, o texto segue para a Câmara dos Deputados, caso não haja recurso para votação em Plenário.

Nova forma de financiar obras públicas

O projeto é de autoria do senador Cleitinho (Republicanos-MG) e foi relatado pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE), que apresentou substitutivo com ajustes nas regras.

Pelo texto aprovado, os entes federativos poderão criar programas para conceder créditos tributários ou quitar multas em troca da execução ou financiamento de obras públicas. Os créditos só poderão envolver tributos do próprio ente e deverão ser usados para compensar dívidas com essa mesma administração.

A proposta também permite esse tipo de pagamento em contratos de parcerias público-privadas (PPPs). A inclusão de obras dependerá de avaliação de interesse público por um comitê com pelo menos três servidores estáveis, com divulgação e prazo de 30 dias para manifestação de interessados.

Se houver mais de uma proposta, será feita licitação. Com apenas um interessado, a contratação direta exigirá justificativa técnica. O texto estabelece ainda limites para concessão de créditos tributários: até R$ 2 milhões ou 2% da receita corrente líquida do ente federativo, prevalecendo o maior valor. Também prevê regras de transparência e sanções em caso de irregularidades.

— O projeto mostra a preocupação importante que é garantir que você possa atender a demanda de infraestrutura de uma forma inteligente e moderna, compensando com multas ou criação de créditos tributários — afirmou o relator.

Audiência com Galípolo é reagendada

A CAE reagendou a audiência com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para o dia 19 de maio. Ele não compareceu à reunião desta terça após passar mal, segundo informou o presidente do colegiado, senador Renan Calheiros (MDB–AL), no início da sessão.

A audiência atende à previsão regimental e deve tratar de temas como política monetária e a atuação do Banco Central no caso do Banco Master. Na última reunião da CAE, em 28 de abril, Renan destacou a importância da presença do dirigente para esclarecimentos aos senadores.

— O Banco Central mandou 23 avisos de irregularidades para o Master e não tomou, ao longo desses anos, nenhuma providência, salvo a intervenção em dezembro de 2025. Além do mais, o presidente Galípolo fez uma leniência com o ex-presidente do BC, Roberto Campos Neto, acusado de praticar irregularidades quando diretor do Banco Santander — disse.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
O projeto recebeu parecer favorável de Esperidião Amin na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 1 hora

Fundo que ampla crédito a exportadores vai à Câmara

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado (CAE) aprovou nesta terça (5) um projeto que autoriza a criação de um fundo para ampliar o crédito a em...

 O projeto do senador Wellington Fagundes recebeu parecer favorável do relator, senador Laércio Oliveira - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Caixa de assistência para veterinários e zootecnistas vai à Câmara

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou nesta terça-feira (5) projeto que autoriza o Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) a cria...

 Estudantes que participaram do Programa Jovem Senador 2025: a iniciativa foi apresentada em seminário sobre cidadania na escola, organizado pela Rede Nacional de Educação Cidadã (Redenec) - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Senado apresenta ações em seminário sobre cidadania na escola

O diretor da escola de governo do Senado, Nilo Bairros, e o coordenador do Programa Jovem Senador, George Cardim, participaram na segunda-feira (4)...

 O PL 2.356/2024, de Jayme Campos, foi aprovado com relatório de Professora Dorinha Seabra e segue para análise da Comissão de Educação e Cultura (CE) - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 3 horas

Educação financeira na escola é aprovada pela CAE

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou nesta terça-feira (5) proposta que cria a Política Nacional de Educação Empreendedora e Financeira ...

 - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado
Senado Federal Há 3 horas

Cursos do ILB estão abertos à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa

Os cursos a distância do Instituto Legislativo Brasileiro (ILB) estão disponíveis a toda a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) por me...

Tenente Portela, RS
29°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 30°
29° Sensação
1.49 km/h Vento
44% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h02 Nascer do sol
18h00 Pôr do sol
Quarta
29° 17°
Quinta
27° 15°
Sexta
16°
Sábado
14°
Domingo
14°
Últimas notícias
CNH Há 7 minutos

Nova Carteira Nacional de Habilitação: brasileiros economizam R$ 1,8 bilhão com curso teórico gratuito
Saúde Há 25 minutos

Beleza natural impulsiona medicina estética
Direitos Humanos Há 26 minutos

Apelo à ONU defende não prescrição dos Crimes de Maio de 2006
Educação Há 26 minutos

Desenrola Fies prevê desconto de até 99% das dívidas; confira regras
Economia Há 26 minutos

Média de preços para o Dia das Mães sobe abaixo da inflação

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,91 -0,98%
Euro
R$ 5,75 -0,88%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 423,303,37 +1,29%
Ibovespa
186,377,08 pts 0.42%
Mega-Sena
Concurso 3003 (02/05/26)
08
24
27
37
47
55
Ver detalhes
Quina
Concurso 7016 (04/05/26)
02
29
31
39
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3676 (04/05/26)
04
05
06
08
10
13
15
16
18
19
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2919 (04/05/26)
06
07
26
27
32
40
41
45
49
59
60
61
67
76
80
84
87
88
92
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2952 (04/05/26)
05
12
17
24
26
32
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias